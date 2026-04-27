Ілюстративне фото: Вільне радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Слов’янській громаді затвердили порядок надання одноразової допомоги для окремих категорій ВПО, які живуть на території громади. Сім’ям, які опинилися “у складних життєвих обставинах”, пропонують по шість тисяч гривень.

Документ опублікували на офіційному сайті Слов’янської міської військової адміністрації.

Згідно з розпорядженням начальника МВА, на виплати можуть розраховувати три категорії сімей-переселенців:

багатодітні — з трьома і більше дітьми;

сім’ї, у складі яких є дитина з інвалідністю;

отримувачі державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

В усіх випадках середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за три місяці перед зверненням не повинен перевищувати двох прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених держбюджетом на 2026 рік (6 656 грн). Інша умова — ці сім’ї не повинні отримувати допомоги на проживання за місцем реєстрації, а також державної допомоги на проживання переселенців (згідно з постановою КМУ №332).

До складу сім’ї зараховують подружжя та дітей віком до 18 років, а також дітей до 23 років, які навчаються за денною формою у закладах професійної, фахової передвищої або вищої освіти.

Для отримання допомоги заявник повинен прийти до УСЗН Слов’янської міської ВА (м. Слов’янськ, вулиця Генерала Батюка, будинок 40) з пакетом документів:

копіями паспортів заявника та членів сім’ї;

копіями ІПН (реєстраційного номера платника податків) усіх членів сім’ї;

копіями довідок ВПО заявника та членів сім’ї;

документами про родинні зв’язки (шлюб, народження дитини тощо);

документом про інвалідність дитини або особи з інвалідністю (медвисновком, рішенням експертної команди або довідкою МСЕК);

довідками про доходи заявника та членів сім’ї;

довідками з навчання для студентів денної форми (до 23 років);

довідкою з центру зайнятості про облік і виплати (за останні три місяці);

довідкою про неотримання допомоги за місцем реєстрації;

іншими документами за потреби (про смерть, розлучення, рішення суду тощо);

банківськими реквізитами;

згодою на обробку персональних даних.

В УСЗН журналістам Вільного Радіо телефоном пояснили, що на місці переселенців проконсультують стосовно можливих напрямків допомоги та сформують електронну заяву на отримання. Рішення стосовно виплати коштів ухвалюватиме комісія при міській військовій адміністрації.

Додаткові консультації ВПО у Слов’янській громаді надають за номером управління соцзахисту населення:

+38 (050) 10-50-421

В управлінні зазначили, що у разі подачі неповного пакета документів заяви не розглядатимуть — заявника повідомляють це письмово або телефоном протягом трьох робочих днів. Також допомогу не нараховують у разі смерті заявника, відсутності бюджетних асигнувань або невідповідності умовам програми.

