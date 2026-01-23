Гуманітарна допомога. Фото: Тернопільська міська рада

У суботу, 24 січня 2026 року, громадська організація “ВПО України” відкриє реєстрацію на отримання засобів побутової хімії та гігієни для переселенців із Донецької області. Розповідаємо, як зареєструватися.

Про можливість для переселенців повідомив журналістам Вільного Радіо один із засновників ГО Максим Ткаченко.

За його словами, цього разу організація має ресурс для підтримки 500 родин ВПО з Донецької області. Допомогу зможуть отримати як переселенці з 2014 року, так і ті, хто виїхав після початку повномасштабного вторгнення.

Допомога включатиме засоби гігієни та побутову хімію для дому. Уся продукція — українського виробництва та закуповується коштом партнерів і благодійних ініціатив.

Реєстрація стартує 24 січня орієнтовно з 10:00–12:00. Реєстраційну форму опублікують у телеграм-каналі ГО “ВПО України”.

Форма буде автоматичною та працюватиме доти, доки не заповняться усі 500 місць. В організації зауважують, що реєстрація зазвичай закривається дуже швидко.

Після завершення реєстрації волонтери ГО протягом двох тижнів опрацьовують заявки. Допомогу видаватимуть у містах, де діють хаби організації, зокрема у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому.

Для переселенців, які проживають у невеликих містах або селах, допомогу доставлять волонтери або надішлють “Новою поштою”. Про спосіб отримання кожну родину індивідуально інформуватимуть представники організації.

Якщо благодійникам вдасться залучити додаткові ресурси, ГО “ВПО України” відкриватиме нові хвилі реєстрації.

Для довідки: ГО “ВПО України” — громадська організація, яка об’єднує переселенців з різних регіонів України. Її заснували ВПО з Донецької та Луганської областей, які були змушені покинути свої домівки ще у 2014 році. Організація надає гуманітарну та інформаційну підтримку переселенцям по всій країні.

Нагадаємо, у грудні 2025 року в Олександрівській громаді запрацювала комісія з розгляду заявок переселенців з ТОТ на житлові ваучери — позитивні рішення вже отримали 12 ВПО.