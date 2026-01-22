Кредит на житло в Україні. Ілюстративне фото: УНІАН

У грудні 2025 року у Олександрівській громаді розпочала роботу комісія, яка розглядає заявки переселенців з ТОТ на отримання житлових ваучерів.

Про деталі роботи комісії журналістам Вільного Радіо розповів начальник відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Юрій Івченко у телефонній розмові.

Для довідки:

Допомога на житло для ВПО з ТОТ (житлові ваучери) — державна програма, яка допомагає переселенцям з тимчасово окупованих територій купити нове житло. Компенсація доступна внутрішньо переміщеним особам з ТОТ, які мають статус учасника бойових дій або отримали інвалідність через війну, незалежно від того, коли саме це сталося (АТО/ООС або після 24 лютого 2022 року). Для участі у програмі не потрібно відмовлятися від власного житла на ТОТ.

Перше засідання комісії у Олександрівській громаді відбулося 21 грудня 2025 року.

Станом на 13 січня 2026 року комісії передали вже 33 заявки, з яких 12 отримали позитивне рішення, тож люди зможуть скористатися державною програмою.

Податися на житловий ваучер станом на січень 2026 року можна лише через застосунок “Дія”, згодом можливість розширять на ЦНАПи та нотаріусів.

Кроки подання онлайн:

Оновити застосунок “Дія” до останньої версії. Перейдіть у розділ “Сервіси” (або “Послуги для ВПО”). Оберіть “Заява на житловий ваучер”. Підтвердьте склад сім’ї. Отримайте згоду чоловіка/дружини (якщо є) через Дію. Підпишіть заяву “Дія.Підпис” та надішліть.

Далі заявки розглядає комісія при місцевій адміністрації. Результат буде доступний у застосунку. Перевірка документів відбувається автоматично через державні реєстри — подавати паперові документи не потрібно.

Нагадаємо, понад 20 тисяч переселенців вже подалися на компенсації за житло в окупації, частині заявників вже погодили виплати.