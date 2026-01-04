На компенсації за житло в окупації подалися понад 20 тисяч ВПО: скільком вже погодили

Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Більш як 20 тисяч переселенців вже подалися на програму компенсацій за житло на ТОТ України. Взяти участь в ініціативі наразі можуть лише захисники, які мають статус УБД та з інвалідністю внаслідок війни. Скільком з них вже погодили ваучери — читайте далі.

Про це розповіла заступниця міністра Міністерства розвитку громад та територій України Наталія Козловська в інтерв’ю Укрінформу.

За її словами, на січень 2026 року понад 20 тисяч ВПО подали заявки на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. Це люди з двох визначених категорій, які наразі можуть взяти участь у програмі — захисники зі статусом УБД та з інвалідністю внаслідок війни.

Водночас ваучери поки сформували лише на 308 переселенців. Вони зможуть скористатися сертифікатом після відкриття фінансування та придбати житло в будь-якому регіоні на підконтрольній уряду України території, уточнила посадовиця.

Загалом у межах першого етапу скористатися програмою зможуть 90 тисяч ВПО із визначених категорій. Гроші на це знайшли із залишків бюджетів окупованих громад — близько 14 мільярдів гривень. Серед іншого, фінансування залучатимуть й з міжнародної підтримки.

“Ми активно працюємо з міжнародними партнерами, зокрема з Банком розвитку Ради Європи, над залученням додаткових ресурсів для подальшої реалізації проєкту. Наша мета – забезпечити стабільне фінансове підґрунтя програми та можливість її поступового масштабування”, — сказала Наталія Козловська

Більше про програму компенсацій за житло на ТОТ

У грудні в Україні офіційно стартував прийом заявок на компенсації за житло в окупації. Наразі програмою можуть скористатися лише захисники-переселенці, які відповідають критеріям постанови Кабміну №1176:

мають статус учасника бойових дій та людини з інвалідністю внаслідок війни;

попереднє місце проживання є у довідці ВПО;

мають актуальну довідку ВПО з адресою фактичного проживання на підконтрольній уряду України території.

Податися зараз можна лише через “Дію”, однак надалі ініціативу розширять на ЦНАПи та нотаріуси. Аби подати заявку онлайн потрібно:

оновити “Дію” до останньої версії; перейти в розділ “Послуги для ВПО” — “Заява на житловий ваучер”; підтвердити склад сім’ї, а після — згоду чоловіка чи дружини на обробку персональних даних; підписати заяву “Дія.Підписом” та надіслати.

Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри — жодні документи не потрібно подавати вручну.

Заяви на компенсації розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.

Так, видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.

Нагадаємо, спеціалізована комісія вперше погодила компенсації 11 жителям Бахмутської громади за знищені домівки. Заявки розглядали від жителів Андріївки та Кліщіївки. Були й відмови у відшкодуванні.