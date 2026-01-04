На компенсації за житло в окупації подалися понад 20 тисяч ВПО: скільком вже погодили

Підтримайте Вільне Радіо
Більш як 20 тисяч переселенців вже подалися на програму компенсацій за житло на ТОТ України. Взяти участь в ініціативі наразі можуть лише захисники, які мають статус УБД та з інвалідністю внаслідок війни. Скільком з них вже погодили ваучери — читайте далі.
Про це розповіла заступниця міністра Міністерства розвитку громад та територій України Наталія Козловська в інтерв’ю Укрінформу.
За її словами, на січень 2026 року понад 20 тисяч ВПО подали заявки на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. Це люди з двох визначених категорій, які наразі можуть взяти участь у програмі — захисники зі статусом УБД та з інвалідністю внаслідок війни.
Водночас ваучери поки сформували лише на 308 переселенців. Вони зможуть скористатися сертифікатом після відкриття фінансування та придбати житло в будь-якому регіоні на підконтрольній уряду України території, уточнила посадовиця.
Загалом у межах першого етапу скористатися програмою зможуть 90 тисяч ВПО із визначених категорій. Гроші на це знайшли із залишків бюджетів окупованих громад — близько 14 мільярдів гривень. Серед іншого, фінансування залучатимуть й з міжнародної підтримки.
“Ми активно працюємо з міжнародними партнерами, зокрема з Банком розвитку Ради Європи, над залученням додаткових ресурсів для подальшої реалізації проєкту. Наша мета – забезпечити стабільне фінансове підґрунтя програми та можливість її поступового масштабування”, — сказала Наталія Козловська
У грудні в Україні офіційно стартував прийом заявок на компенсації за житло в окупації. Наразі програмою можуть скористатися лише захисники-переселенці, які відповідають критеріям постанови Кабміну №1176:
Податися зараз можна лише через “Дію”, однак надалі ініціативу розширять на ЦНАПи та нотаріуси. Аби подати заявку онлайн потрібно:
Перевірку проводитимуть автоматично через державні реєстри — жодні документи не потрібно подавати вручну.
Заяви на компенсації розглядатимуть комісії при органах місцевого самоврядування чи військових адміністраціях — не більше 30 днів. Також відомо, що розмір допомоги для переселенців становитиме до 2 мільйонів гривень — на одну людину або ж сім’ю.
Так, видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:
Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.
Нагадаємо, спеціалізована комісія вперше погодила компенсації 11 жителям Бахмутської громади за знищені домівки. Заявки розглядали від жителів Андріївки та Кліщіївки. Були й відмови у відшкодуванні.