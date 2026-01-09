Комбайн у полі пшениці. Ілюстративне фото: Freepik

Всеукраїнська аграрна рада 13 січня проведе вебінар-роз’яснення щодо компенсації збитків аграріям, майно яких було знищене або пошкоджене через російську збройну агресію. Зустріч відбудеться в онлайн-форматі та почнеться о 15:00, участь безкоштовна, однак зареєструватися потрібно завчасно.

Онлайн-захід анонсували у пресслужбі Волноваської районної державної адміністрації.

Учасникам вебінару обіцяють роз’яснити положення Порядку надання часткової компенсації вартості майна суб’єктів господарювання та компенсації страхових премій, затвердженого Кабміном 28 листопада 2025 року. Документ встановлює, хто може отримати компенсацію, на яке майно вона поширюється, які воєнні події визнають підставою для виплат, які суми можна отримати, а також інші подробиці стосовно компенсацій.

Окрім цього, відвідувачам заходу розповідатимуть про нові програми державної підтримки, порядок участі в них і механізми отримання державної допомоги.

Люди, які приєднаються до вебінару, також зможуть поставити запитання представнику ПрАТ “Експортно-кредитне агентство”, яке є оператором програм з компенсації за пошкодження або знищення майна.

Зареєструватися на участь у заході можна за посиланням. Вебінар організовує Всеукраїнська аграрна рада в межах проєкту з підтримки українських агровиробників із постраждалих регіонів у партнерстві з міжнародною гуманітарною організацією Mercy Corps Ukraine.

Нагадаємо, також 13 січня 2026 року заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Ольга Зрожевська проведе пряму телефонну лінію з жителями регіону. Журналісти Вільного Радіо розповіли, коли і як можна буде поставити свої питання.