Пенсійний фонд України. Ілюстративне фото: НАЗК

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

13 січня 2026 року заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Ольга Зрожевська проведе пряму телефонну лінію з жителями регіону. Коли і як можна буде поставити питання, розповідаємо далі.

Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.

Жителі Донеччини зможуть отримати фахову консультацію наступного вівторка, 13 січня. Ольга Зрожевська відповідатиме на питання охочих впродовж години — з 10:00 до 11:00.

Зв’язатися із представницею Пенсійного фонду можна буде, зателефонувавши за номером: (068)868-65-66.

Раніше ми розповідали, як можна перевірити інформацію про призначену пенсію онлайн. Зробити це можна на сайті Пенсійного фонду України.