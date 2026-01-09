Підтримайте Вільне Радіо
13 січня 2026 року заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Ольга Зрожевська проведе пряму телефонну лінію з жителями регіону. Коли і як можна буде поставити питання, розповідаємо далі.
Про пряму лінію повідомили у пресслужбі Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області.
Жителі Донеччини зможуть отримати фахову консультацію наступного вівторка, 13 січня. Ольга Зрожевська відповідатиме на питання охочих впродовж години — з 10:00 до 11:00.
Зв’язатися із представницею Пенсійного фонду можна буде, зателефонувавши за номером: (068)868-65-66.
Раніше ми розповідали, як можна перевірити інформацію про призначену пенсію онлайн. Зробити це можна на сайті Пенсійного фонду України.