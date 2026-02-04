Соціальне житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Для мешканців Бахмутської громади, які втратили домівки через війну, готують два житлові проєкти — у Кропивницькому та Дніпропетровській області. Йдеться про реконструкцію гуртожитку на 210 місць і переобладнання колишньої амбулаторії під житло для переселенців. Один з проєктів планують реалізувати вже у 2026 році.

Про це повідомив заступник начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олександр Марченко під час презентації проєкту “Спільне бачення нового дому”.

Проєкт у Кропивницькому: житло на 210 місць за гроші від НЕФКО

За словами посадовця, у Кропивницькому готують проєкт реконструкції гуртожитку, розрахованого на 210 мешканців. Фінансування забезпечує міжнародний фонд НЕФКО — надають грант, не кредит. Про ці плани в адміністрації повідомляли ще наприкінці 2024 року.

Станом на січень Кропивницька міська рада, НЕФКО (Північна екологічна фінансова корпорація) та Бахмутська МВА планують підписати грантову угоду на 4,5 мільйона євро. Кошти передбачили не лише на ремонт будівлі, а й на повне облаштування житла меблями. В адміністрації розраховують, що вже цього року вийде почати процес заселення.

“Грантову угоду підпишемо найближчими днями. У документі вже зафіксували, що проект буде реалізовано для мешканців Бахмутської територіальної громади”, — наголосив заступник начальника Бахмутської міської військової адміністрації Олександр Марченко.

Ідеться про будівлю за адресою: вулиця Металургів, 15, село Нове, місто Кропивницький.

Проєкт у Софіївці: 28 квартир у реконструйованій амбулаторії

Ще один житловий проєкт планують реалізувати у селищі Софіївка на Дніпропетровщині. Там хочуть переобладнати будівлю колишньої амбулаторії під житловий будинок для внутрішньо переміщених осіб. Запланували облаштувати 28 однокімнатних квартир, де зможуть розселити до 50 мешканців, за адресою: вулиця Спортивна, 1, корпус 6.

Отримати житло зможуть переселенці з Бахмутської громади, які проживають у Софіївській громаді та зареєструвалися у Єдиній базі даних ВПО. Наразі у Софіївці мешкають 70 родин із Бахмутської громади. У липні 2025 року громади підписали Меморандум про співпрацю. Частину квартир зможуть отримати окремі категорії жителів Софіївської громади.

Наразі громада шукає джерела фінансування для реалізації цього проєкту.

“Вже є проєктно-кошторисна документація, ми на стадії фінансування такого житла. Найбільший виклик — це, звісно, гроші та фінансування проєктів”, — додав заступник начальника Бахмутської МВА.

На розробку проєктної документації витратили понад 1,1 млн грн, про це свідчать результати тендера на сайті Прозорро. Частину цих коштів (600 тис. грн) надала Бахмутська громада, майже половина надійшла з місцевого бюджету Софіївки.

Квартири планують зробити автономними: з окремими входами, кухнями та санвузлами. Площа кожної — близько 30 квадратних метрів. У нежитловій частині будівлі облаштують дитячу кімнату та приміщення для прання.

Нагадаємо, в Україні може побільшати соціального житла. Під нього переобладнають порожні будівлі. Ініціативу впроваджують спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity.