Умови у прихистку для ВПО в Ізмаїлі, ілюстративне фото: Омбудсман України

В Україні запускають проєкт з оцінки та відбору порожніх об’єктів нерухомості, аби, зокрема, переобладнувати їх під соціальне житло для переселенців. Ініціативу впроваджують спільно з міжнародною організацією Habitat for Humanity.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства розвитку громад та територій України.

Під час зустрічі з міжнародною делегацією у Мінрозвитку вже обговорили старт ініціативи. У межах проєкту сторони планують визначити способи використання вільних будівель під житло, створити основу для інвестицій в доступне та стале житло, а також підтримати ВПО і вразливі категорії населення.

Проєкт спирається на Закон № 4080, уточнюють у Мінровзвитку. Він передбачає додаткові механізми забезпечення житлом ВПО: йдеться про обстеження та оцінку об’єктів державної та комунальної власності — будівель, земельних ділянок та іншої нерухомості, що не використовуються і потенційно можуть бути переобладнані під житло.

Партнери з Habitat for Humanity проведуть загальнонаціональне картографування та класифікацію об’єктів, придатних для реконструкції чи переобладнання, далі — отримані дані інтегрують до цифрової інформаційно-аналітичної житлової системи для ВПО, яка запрацює з жовтня 2026 року. За результатами оцінки для відібраних об’єктів підготують пропозиції з попередніми розрахунками витрат, варіантами реконструкції та планами реалізації.

Під час зустрічі сторони також узгодили графік роботи:

у лютому-березні 2026 року пройде відбір об’єктів нерухомості та польові інспекції 60–70 будівель у трьох пілотних областях — Київській , Івано-Франківській та Полтавській , а також створення бази даних з географічними координатами, сумісної з цифровою інформаційно-аналітичною житловою системою для ВПО;

вже у квітні-травні у межах проєкту підготують детальні інвестпропозиції для 10-15 відібраних об’єктів і сформують практичний набір інструментів та рішень для переобладнання порожніх будівель під житло.

Окремо Habitat for Humanity розгляне можливість реалізації одного з підготовлених проєктів реконструкції як пілотного та шукатиме інвестиції для інших відібраних об’єктів, уточнили у Мінрозвитку.

Нагадаємо, уряд передає для розселення переселенців 112 приміщень, які, зокрема, належать державі або перебувають в управлінні Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). На об’єктах до кінця березня, за очікуваннями урядовців, почнуть розміщувати переселенців.