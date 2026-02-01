Підтримати
Для бахмутян у Києві Пенсійний фонд проведе виїзний прийом: коли і де

Юлія Маркулич
У Києві фахівці Пенсійного фонду зустрінуться з мешканцями Бахмутської громади. Людей консультуватимуть з пенсійних і соціальних питань та допоможуть розібратися з виплатами.

Про це повідомляють у Центрі підтримки бахмутян у м. Київ.

Під час зустрічі фахівці Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області розповідатимуть, як користуватись електронними сервісами вебпорталу Пенсійного фонду, а також консультуватимуть з питань:

  • пенсійного забезпечення;
  • призначення та виплати житлових субсидій і пільг,
  • страхових виплат та інших соціальних послуг.

Прийом проведуть 4 лютого з 10:00 до 12:00 в осередку підтримки бахмутян у Києві на проспекті Оболонському, 22А.

Звернутися можуть усі мешканці Бахмутської громади, які перебувають у Києві.
Раніше ми писали, що бахмутяни можуть подати свої пропозиції до Програми економічного та соціального розвитку громади на 2026 рік.

