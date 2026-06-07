ЦНАП. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Києві проведуть виїзний прийом для жителів Бахмутської громади. Під час нього можна буде оформити низку документів, зокрема відстрочку від мобілізації, витяг із реєстру територіальної громади, а також подати повідомлення про пошкоджене чи знищене житло.

Про це пишуть у Центрі підтримки бахмутян в м. Києві.

Прийом проведуть 10 червня з 10:00 до 15:00 у Солом’янському районі столиці за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204.

Мешканцям громади надаватимуть послуги фахівці ЦНАПу та відділу реєстрації Бахмутської міської ради.

Під час прийому можна буде зареєструвати або змінити місце проживання, оновити дані в реєстрі територіальної громади, отримати відомості з реєстру ветеранів війни та подати інформацію про використання Starlink.

Також охочим роз’яснять деталі програми “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом проводитимуть лише за попереднім записом.

Для цього потрібно зателефонувати за номерами:

(099)667-92-06,

(098)850-05-61,

(093)940-31-16,

(068)851-50-89.

Раніше ми писали, який вигляд має Бахмут у 2026 році. Бійці ЗСУ показали вулиці міста з камери безпілотника на оптоволокні.