Підтримати
RU
Підтримати

Для бахмутян у Києві проведуть виїзний прийом ЦНАПу та відділу реєстрації. Які послуги можна буде отримати

Юлія Маркулич
Читати російською

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо

Щомісячно Одноразово

У Києві проведуть виїзний прийом для жителів Бахмутської громади. Під час нього можна буде оформити низку документів, зокрема відстрочку від мобілізації, витяг із реєстру територіальної громади, а також подати повідомлення про пошкоджене чи знищене житло.

Про це пишуть у Центрі підтримки бахмутян в м. Києві.

Прийом проведуть 10 червня з 10:00 до 15:00 у Солом’янському районі столиці за адресою: провулок Машинобудівний, 28, кімната 204.

Мешканцям громади надаватимуть послуги фахівці ЦНАПу та відділу реєстрації Бахмутської міської ради. 

Під час прийому можна буде зареєструвати або змінити місце проживання, оновити дані в реєстрі територіальної громади, отримати відомості з реєстру ветеранів війни та подати інформацію про використання Starlink.

Також охочим роз’яснять деталі програми “Скринінг здоров’я 40+”.

Прийом проводитимуть лише за попереднім записом. 

Для цього потрібно зателефонувати за номерами: 

  • (099)667-92-06, 
  • (098)850-05-61, 
  • (093)940-31-16,
  • (068)851-50-89.

Раніше ми писали, який вигляд має Бахмут у 2026 році. Бійці ЗСУ показали вулиці міста з камери безпілотника на оптоволокні.

Завантажити ще...