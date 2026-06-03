Житлові багатоповерхівки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

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Українські військові показали Бахмут зі свого безпілотника. Оператори БПЛА пролетіли вулицями міста на оптоволоконному безпілотнику, який має котушку завдовжки 50 кілометрів. Бійці показали, який вигляд у червні 2026 року мають школа №24 та будинки на вулицях Героїв Рятувальників (колишня Леваневського), Ювілейній та Вартових неба (колишня Чайковського).

Кадри Бахмута з безпілотника журналісти Вільного Радіо взяли з каналу “Ptashka Drones”.

Зазначимо, хоч відео й зняли у високій роздільній здатності, у мережі його оригінал не опублікували. Натомість оригінальне відео відтворили на ноутбуці та зняли на телефон. Тому скриншоти у матеріалі можуть мати не найкращий вигляд, а по краях кадру видно темні краї екрана ноутбука.

Вулиця Героїв Рятувальників (колишня Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ у червні 2026 року

Найбільше безпілотник зафільмував вулицю Героїв Рятувальників (колишня Леваневського). Безпілотник пролетів від школи №24 і далі колишнім маршрутом тролейбусів №5 та №6 — спочатку вздовж житлових багатоповерхівок у районі Алеї троянд, а потім показав приватний сектор навпроти військової частини.

Окремо на всіх кадрах вулиць Бахмута впадає в очі, що тут не зустрічаються люди. Попри те, що місто близько трьох років як в окупації — відкрито переміщатися по ньому російські окупанти наважуються не часто.

Школа №24 у Бахмуті на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Приватні будинки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Приватні будинки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Приватні будинки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Приватні будинки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Приватні будинки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Приватні будинки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Приватні будинки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Приватні будинки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Приватні будинки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Героїв Рятувальників (колишній Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Вулиця Захисників України на кадрах з безпілотника ЗСУ у червні 2026 року

Найменше встигли показати будинки на вулиці Захисників України, оскільки безпілотник пролетів лише відрізок дороги від перехрестя вулиць Героїв Рятувальників (колишня Леваневського) та Захисників України до перехрестя вулиць Захисників України та Вартових неба (колишня Чайковського).

Житлові багатоповерхівки на вулиці Захисників України на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Захисників України на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Вулиця Вартових неба (колишня Чайковського) на кадрах з безпілотника ЗСУ у червні 2026 року

Після будівлі колишньої Української інженерно-педагогічної академії безпілотник повернув праворуч на вулицю Вартових неба (колишню Чайковського) та показав зруйновані будинки на цій вулиці до перехрестя з вулицею Ювілейною.

Житлові багатоповерхівки на вулиці Вартових неба (колишній Чайковського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Вартових неба (колишній Чайковського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Вартових неба (колишній Чайковського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Вартових неба (колишній Чайковського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Вартових неба (колишній Чайковського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Вартових неба (колишній Чайковського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Житлові багатоповерхівки на вулиці Вартових неба (колишній Чайковського) на кадрах з безпілотника ЗСУ на початку червня 2026 року. Скриншот відео: Facebook/Ptashka Drones

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також показували, який вигляд мають західні та центральні райони Бахмута у лютому 2026 року. У добірці — кадри від району торгівельного центру “Сім’я” у західній частині міста до залізничного вокзалу та до магазину “АТБ” поряд зі Всіхсвятським храмом.

Окремо, ми робили огляд різних локацій міста, які окупанти зняли з безпілотника. Серед визначних об’єктів були три храми і центральний парк, а також райони “Літака” та “Авангарду”.