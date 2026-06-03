Українські військові показали Бахмут зі свого безпілотника. Оператори БПЛА пролетіли вулицями міста на оптоволоконному безпілотнику, який має котушку завдовжки 50 кілометрів. Бійці показали, який вигляд у червні 2026 року мають школа №24 та будинки на вулицях Героїв Рятувальників (колишня Леваневського), Ювілейній та Вартових неба (колишня Чайковського).
Кадри Бахмута з безпілотника журналісти Вільного Радіо взяли з каналу “Ptashka Drones”.
Зазначимо, хоч відео й зняли у високій роздільній здатності, у мережі його оригінал не опублікували. Натомість оригінальне відео відтворили на ноутбуці та зняли на телефон. Тому скриншоти у матеріалі можуть мати не найкращий вигляд, а по краях кадру видно темні краї екрана ноутбука.
Вулиця Героїв Рятувальників (колишня Леваневського) на кадрах з безпілотника ЗСУ у червні 2026 року
Найбільше безпілотник зафільмував вулицю Героїв Рятувальників (колишня Леваневського). Безпілотник пролетів від школи №24 і далі колишнім маршрутом тролейбусів №5 та №6 — спочатку вздовж житлових багатоповерхівок у районі Алеї троянд, а потім показав приватний сектор навпроти військової частини.
Окремо на всіх кадрах вулиць Бахмута впадає в очі, що тут не зустрічаються люди. Попри те, що місто близько трьох років як в окупації — відкрито переміщатися по ньому російські окупанти наважуються не часто.
Вулиця Захисників України на кадрах з безпілотника ЗСУ у червні 2026 року
Найменше встигли показати будинки на вулиці Захисників України, оскільки безпілотник пролетів лише відрізок дороги від перехрестя вулиць Героїв Рятувальників (колишня Леваневського) та Захисників України до перехрестя вулиць Захисників України та Вартових неба (колишня Чайковського).
Вулиця Вартових неба (колишня Чайковського) на кадрах з безпілотника ЗСУ у червні 2026 року
Після будівлі колишньої Української інженерно-педагогічної академії безпілотник повернув праворуч на вулицю Вартових неба (колишню Чайковського) та показав зруйновані будинки на цій вулиці до перехрестя з вулицею Ювілейною.