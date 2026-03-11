Будинок молитви Церкви євангельських християн-баптистів у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Вперше за кілька років російські військові показали панорами окупованого Бахмута з безпілотника. На світлинах вперше можна побачити стан будинку молитви Церкви євангельських християн-баптистів, а також Всіхсвятський храм, руїни Свято-Миколаївського храму, оглядове колесо та залізничний вокзал. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри зруйнованого міста.

Востаннє якісні кадри Бахмута з безпілотника можна було побачити ще під час боїв за місто. Відтоді в мережі регулярно з’являлися фото та відео загарбників із міста, але лише з землі.

Всіхсвятський храм у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника

Всіхсвятський храм у центрі міста вже показували з землі після пожежі. Тепер можна оцінити стан релігійної споруди з повітря.

Всіхсвятський храм у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Всіхсвятський храм у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Центральний парк, Всіхсвятський храм та стадіон “Металург” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Оглядове колесо в парку атракціонів у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника

Оглядове колесо у верхньому парку Бахмута продовжує стояти, хоча кілька верхніх кабінок і конструкції постраждали від влучань. Сусідні атракціони пошкоджені, але не знищені.

Оглядове колесо в парку атракціонів у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Оглядове колесо в парку атракціонів у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Оглядове колесо в парку атракціонів у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Залізничний вокзал у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника

Ступінь руйнувань, яких зазнав залізничний вокзал Бахмута під час боїв за місто, суттєво не змінився після закінчення міських боїв.

Залізничний вокзал у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Залізничний вокзал у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Район залізничного вокзалу у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

На знімках з неба видно, що багатоповерхівки на вулиці Олексія Дульнева (раніше — Горбатова) формально стоять, але на більшості — чорні сліди пожеж.

Багатоповерхівки по вулицях Олексія Дульнева (раніше — Горбатова) та Ковальській (раніше — Червоноармійській) у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Район “Забахмутки” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника

Річка Бахмутка вже не настільки забруднена, як було влітку 2024 року. Ліворуч частково видно зруйнований центральний ринок. З невідомих причин його затопило — весь асфальт між торговими рядами вкритий водою.

Набережна та центральний ринок у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Вид з висоти на район “Забахмутки” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Приватні будинки по вулицях Олекси Тихого (раніше — Горького) та Керамічній (раніше — Гаршина) зруйновані частково. Подекуди видно навіть цілі дахи.

Будинки по вулицях Олекси Тихого (раніше — Горького) та Керамічній (раніше — Гаршина), а також будівлі філії Донецького університету економіки та права у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

У будинок молитви Церкви євангельських християн-баптистів неодноразово влучали снаряди, але він ще стоїть, на відміну від сусідніх житлових будинків.

Будинок молитви Церкви євангельських християн-баптистів у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

З іншого ракурсу видно, що танк-пам’ятник залишається на своєму місці.

Будинок молитви Церкви євангельських християн-баптистів у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Приватні будинки на перехресті вулиць Щедрої (раніше — Калініна) та Мостової (раніше — Ростовської) у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Приватні будинки на перехресті вулиць Добровольців (раніше — Партизанської) та Мостової (раніше — Ростовської) у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Свято-Миколаївський храм та Іоанно-Предтеченський храм у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника

Від дерев’яного Свято-Миколаївського храму залишився лише попіл після пожежі. Вцілів лише кам’яний Іоанно-Предтеченський храм, втім і він має пошкодження.

Свято-Миколаївський храм та Іоанно-Предтеченський храм у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Свято-Миколаївський храм та Іоанно-Предтеченський храм у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Будинки навколо храму по вулицях Шевченка та Храмовій пошкоджені сильніше.

Свято-Миколаївський храм та будинки по вулицях Шевченка та Храмовій у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Свято-Миколаївський храм та будинки по вулицях Шевченка та Храмовій у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника. Скриншот відео з окупаційних джерел

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також показували, який вигляд мають західні та центральні райони Бахмута у лютому 2026 року. У добірці — кадри від району торгівельного центру “Сім’я” у західній частині міста до залізничного вокзалу та до магазину “АТБ” поряд зі Всіхсвятським храмом.