Вперше за кілька років російські військові показали панорами окупованого Бахмута з безпілотника. На світлинах вперше можна побачити стан будинку молитви Церкви євангельських християн-баптистів, а також Всіхсвятський храм, руїни Свято-Миколаївського храму, оглядове колесо та залізничний вокзал. Журналісти Вільного Радіо відібрали найважливіші кадри зруйнованого міста.
Востаннє якісні кадри Бахмута з безпілотника можна було побачити ще під час боїв за місто. Відтоді в мережі регулярно з’являлися фото та відео загарбників із міста, але лише з землі.
Всіхсвятський храм у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника
Всіхсвятський храм у центрі міста вже показували з землі після пожежі. Тепер можна оцінити стан релігійної споруди з повітря.
Оглядове колесо в парку атракціонів у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника
Оглядове колесо у верхньому парку Бахмута продовжує стояти, хоча кілька верхніх кабінок і конструкції постраждали від влучань. Сусідні атракціони пошкоджені, але не знищені.
Залізничний вокзал у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника
Ступінь руйнувань, яких зазнав залізничний вокзал Бахмута під час боїв за місто, суттєво не змінився після закінчення міських боїв.
На знімках з неба видно, що багатоповерхівки на вулиці Олексія Дульнева (раніше — Горбатова) формально стоять, але на більшості — чорні сліди пожеж.
Район “Забахмутки” у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника
Річка Бахмутка вже не настільки забруднена, як було влітку 2024 року. Ліворуч частково видно зруйнований центральний ринок. З невідомих причин його затопило — весь асфальт між торговими рядами вкритий водою.
Приватні будинки по вулицях Олекси Тихого (раніше — Горького) та Керамічній (раніше — Гаршина) зруйновані частково. Подекуди видно навіть цілі дахи.
У будинок молитви Церкви євангельських християн-баптистів неодноразово влучали снаряди, але він ще стоїть, на відміну від сусідніх житлових будинків.
З іншого ракурсу видно, що танк-пам’ятник залишається на своєму місці.
Свято-Миколаївський храм та Іоанно-Предтеченський храм у Бахмуті взимку 2026 року з безпілотника
Від дерев’яного Свято-Миколаївського храму залишився лише попіл після пожежі. Вцілів лише кам’яний Іоанно-Предтеченський храм, втім і він має пошкодження.
Будинки навколо храму по вулицях Шевченка та Храмовій пошкоджені сильніше.