Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Pixabay

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У понеділок, 20 липня, юристи благодійного фонду “Право на захист” проведуть безкоштовний прийом бахмутян у Києві. Фахівці консультуватимуть щодо оформлення права власності на житло, компенсації за зруйноване майно, пенсійного забезпечення та інших юридичних питань.

Про майбутню зустріч із юристами повідомили в Центрі підтримки бахмутян у Києві.

Прийом відбудеться в понеділок, 20 липня, з 10:00 до 13:00.

Під час консультацій можна буде отримати допомогу з питань реєстрації права власності на житло, зокрема дізнатися, у яких випадках варто звертатися до нотаріуса, державного реєстратора або суду. Також юристи консультуватимуть щодо відновлення втрачених документів.

Окрім цього, фахівці надаватимуть роз’яснення щодо компенсаційних механізмів за втрату житла. Зокрема, йтиметься про державну програму “єВідновлення” та Міжнародний реєстр збитків.

Також відвідувачі зможуть отримати консультації з питань пенсійного забезпечення. Юристи допомагатимуть із проходженням ідентифікації, поданням повідомлення про неотримання російської пенсії та оскарженням відмов.

У Центрі підтримки бахмутян зазначають, що під час прийому можна буде звернутися й з іншими індивідуальними юридичними питаннями.

Координаційний центр підтримки бахмутян та мешканців Донеччини у столиці розташований за адресою: вулиця Левка Лук’яненка, 14-Б (колишня вулиця Маршала Тимошенка) неподалік від станції метро “Мінська”.

Раніше ми публікували перелік організацій, де переселенцям отримати безкоштовну юридичну допомогу.