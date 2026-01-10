Ілюстративне фото: Pexels

Жителі Бахмутської громади, які нині перебувають в Одесі, зможуть отримати консультації фахівців Пенсійного фонду України під час зустрічі у форматі відеоконференції.

Про це повідомили на сторінці Центру підтримки бахмутян у місті Одеса та Одеській області.

Онлайн-прийом проведуть спеціалісти Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Зустріч відбудеться 15 січня і триватиме з 11:00 до 12:00.

Долучитися можна за посиланням.

Під час відеоконференції учасники зможуть поставити запитання щодо пенсійного забезпечення, призначення та виплати житлових субсидій і пільг, а також страхових виплат та інших тем.

Нагадаємо, 13 січня 2026 року заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду в Донецькій області Ольга Зрожевська проведе пряму телефонну лінію з жителями регіону.