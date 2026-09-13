“Карпатська зміна” для дітей із Лиманської громади: хто може поїхати на 21 день відпочинку

Перша група з Донеччини на психологічній та спортивній реабілітації в межах проєкту “Карпатська зміна”, травень 2026 року. Фото: Донецька ОВА

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Діти з Лиманської громади можуть долучитися до урядового проєкту “Карпатська зміна”. Він передбачає 21 день відпочинку та відновлення у закладах на заході України. Нині в громаді збирають інформацію від батьків та законних представників, які хотіли б відправити дітей на таку зміну.

Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.

Проєкт розрахований на дітей віком від 7 до 18 років. Учасники протягом 21 дня зможуть відпочити та пройти психосоціальне відновлення. Програма також передбачає фізичний розвиток та адаптацію дітей.

Зміни організовуватимуть у закладах Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.

Батькам або законним представникам дітей із Лиманської громади, які хочуть скористатися програмою, потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради за номером

+38 095 610 13 83.

Програма включає соціальні, виховні, медичні, гігієнічні та спортивні заходи. Вони мають допомогти дітям зменшити психоемоційне напруження, розвивати психологічну стійкість та адаптуватися до нових умов.

Хто може долучитися до “Карпатської зміни”

Скористатися програмою можуть, зокрема:

діти, евакуйовані з територій активних або можливих бойових дій, а також діти з прифронтових територій;

діти, які повернулися з окупації, після депортації чи примусового переміщення або перебували під таким ризиком;

діти загиблих Захисників і Захисниць України;

діти військовослужбовців ЗСУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії, зокрема тих, хто зник безвісти, перебуває у полоні або був звільнений із нього;

діти-сироти та позбавлені батьківського піклування;

діти у складних життєвих обставинах;

діти з інвалідністю, які можуть самостійно себе обслуговувати та не мають медичних протипоказань;

діти зі статусом ВПО, яким не призначили допомогу на проживання.

Нагадаємо, у Микільській громаді стартував прийом документів на отримання грошової допомоги до Дня захисників і захисниць України. Отримати до 10 тисяч гривень можуть діти загиблих або зниклих безвісти військових.