“Карпатська зміна” для дітей із Лиманської громади: хто може поїхати на 21 день відпочинку

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Діти з Лиманської громади можуть долучитися до урядового проєкту “Карпатська зміна”. Він передбачає 21 день відпочинку та відновлення у закладах на заході України. Нині в громаді збирають інформацію від батьків та законних представників, які хотіли б відправити дітей на таку зміну.
Про це повідомили у Лиманській міській військовій адміністрації.
Проєкт розрахований на дітей віком від 7 до 18 років. Учасники протягом 21 дня зможуть відпочити та пройти психосоціальне відновлення. Програма також передбачає фізичний розвиток та адаптацію дітей.
Зміни організовуватимуть у закладах Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівецької областей.
Батькам або законним представникам дітей із Лиманської громади, які хочуть скористатися програмою, потрібно звернутися до Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради за номером
+38 095 610 13 83.
Програма включає соціальні, виховні, медичні, гігієнічні та спортивні заходи. Вони мають допомогти дітям зменшити психоемоційне напруження, розвивати психологічну стійкість та адаптуватися до нових умов.
Скористатися програмою можуть, зокрема:
Нагадаємо, у Микільській громаді стартував прийом документів на отримання грошової допомоги до Дня захисників і захисниць України. Отримати до 10 тисяч гривень можуть діти загиблих або зниклих безвісти військових.