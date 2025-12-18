Ілюстративне фото: "Суспільне"

Благодійники пропонують безоплатне розміщення для літніх переселенців, які втратили житло. Їх поселять у пансіонаті на Київщині. Як взяти участь — розповідаємо далі.

Про ініціативу повідомили у Бахмутські МВА.

Безоплатне житло пропонують благодійники з фонду “До України з Любов’ю”. Взяти участь у програмі можуть люди пенсійного віку, які втратили домівку внаслідок війни:

сімейні пари пенсійного віку;

літні родичі;

самотні пенсіонери.

Їм пропонують розміщення в пансіонаті Київської області — курортне містечко Ворзель. Обіцяють проживання у сучасних двомісних кімнатах із власним санвузлом. Поряд з громадським комплексом є зупинка громадського транспорту та магазини.

Водночас, наголошують благодійники, взяти участь в ініціативі можуть взяти літні, які можуть самостійно пересуватися та не потребують додаткового догляду.

Свою заявку можна залишити за цим посиланням.

