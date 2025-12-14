Тренінг для людей віком 50+. Ілюстративне фото: Depositphotos

З 15 по 19 грудня 2025 року Донецька обласна служба зайнятості організує тематичний тиждень “Друге дихання 50+”. Ця серія заходів — для людей віком від 50 років, які хочуть знайти роботу, змінити професію або розпочати власну справу.

Про це повідомила обласна служба зайнятості.

У межах тижня заплановані онлайн-зустрічі та інформаційні сесії, під час яких учасникам презентують актуальні вакансії, можливості професійного навчання та перекваліфікації, а також програми підтримки самозайнятості.

Фахівці служби зайнятості надаватимуть поради щодо працевлаштування після 50 років і проведуть мотиваційні зустрічі.

Ознайомитися з повним графіком заходів можна за посиланням.

Для попередньої реєстрації радять звертатися до кар’єрних радників Донецької обласної служби зайнятості.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном call-центру Донецького обласного центру зайнятості: 0-800-219-713.

