3 грудня відбудеться безоплатний онлайн-вебінар, присвячений темі прав, соціальних послуг і можливостей підтримки для людей з інвалідністю. Експерти розкажуть, куди звертатися за допомогою, які документи потрібні та що робити у разі відмови.
Подію анонсували в Caritas Ukraine.
На вебінарі розкажуть про права, державні гарантії та доступні форми підтримки для людей з інвалідністю.
Під час вебінару пояснять:
Організатори зазначають, що вебінар буде корисним не лише для людей з інвалідністю, а й для їхніх рідних та опікунів. Також до зустрічі можуть долучитися соціальні працівники, представники громадських і благодійних організацій та усі, хто стикається з оформленням послуг і підтримки.
Онлайн-трансляція відбудеться в середу, 3 грудня, об 11 годині на фейсбук-сторінці БФ “Право на захист”.
Участь безоплатна — потрібна коротка реєстрація за посиланням.
Захід організовують БФ “Право на захист”, “Карітас Україна” та ГО “Ліга сильних”.
