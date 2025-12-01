Ілюстративне фото: depositphotos

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

3 грудня відбудеться безоплатний онлайн-вебінар, присвячений темі прав, соціальних послуг і можливостей підтримки для людей з інвалідністю. Експерти розкажуть, куди звертатися за допомогою, які документи потрібні та що робити у разі відмови.

Подію анонсували в Caritas Ukraine.

На вебінарі розкажуть про права, державні гарантії та доступні форми підтримки для людей з інвалідністю.

Під час вебінару пояснять:

які соціальні послуги гарантує держава,

які додаткові програми підтримки існують,

куди звертатися за отриманням послуг та які документи потрібні,

у які строки розглядають звернення,

що робити у разі відмови,

як знайти надійні благодійні та громадські організації, що надають допомогу.

Організатори зазначають, що вебінар буде корисним не лише для людей з інвалідністю, а й для їхніх рідних та опікунів. Також до зустрічі можуть долучитися соціальні працівники, представники громадських і благодійних організацій та усі, хто стикається з оформленням послуг і підтримки.

Онлайн-трансляція відбудеться в середу, 3 грудня, об 11 годині на фейсбук-сторінці БФ “Право на захист”.

Участь безоплатна — потрібна коротка реєстрація за посиланням.

Захід організовують БФ “Право на захист”, “Карітас Україна” та ГО “Ліга сильних”.

Раніше ми писали про те, які пільги можуть отримати військові з інвалідністю.