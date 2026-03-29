Ілюстративне фото: Донецька ОДА

У центрах “ЯМаріуполь.Родина” розпочали прийом заяв на оздоровчий сезон 2026 року. Цьогоріч програму розширили — планують додатково охопити близько 750 людей.

Про це повідомляють у Маріупольській міській раді.

Йдеться про програму оздоровлення та психоемоційної реабілітації для маріупольців. У пріоритеті — ветерани, військовослужбовці та їхні родини, а також люди з інвалідністю та літні люди.

Оздоровлення організують у кількох локаціях: Моршині, Трускавці, Стрижавці (Вінницька область) та в центрі “Артек” у Пущі-Водиці на Київщині.

У центрах у Моршині та Трускавці запровадили нові напрями підтримки. Це, зокрема, денний догляд для людей, які потребують допомоги. Послуга включає організацію дозвілля, психологічну підтримку, легку реабілітацію та консультації фахівців.

Окремий напрям — підтримка ветеранів. Для них і їхніх родичів передбачені безкоштовні медичні та реабілітаційні послуги: діагностика, фізіотерапія, масажі, теплолікування та психотерапія.

Подати заяву можна з 28 березня у центрах та мобільних офісах “ЯМаріуполь”. За додатковою інформацією радять звертатися безпосередньо до цих центрів. Їхні адреси можна дізнатися тут.

Раніше ми писали, що в межах іншої програми влада Маріупольської громади шукає місце для відпочинку переселенців.

