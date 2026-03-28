У Маріупольській ВА шукають місце для відпочинку жителів громади: скільки грошей на це заклали.

Триразове харчування, Wi-Fi, душ у кімнаті — це умови для відпочинку й оздоровлення маріупольців у 2026 році. Такі заклади шукає Маріупольська військова адміністрація. На це готові витратити понад 35 млн грн.

Про цей тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з системи публічних закупівель Prozorro.

Маріупольська ВА шукає заклади, які нададуть послуги з відпочинку та оздоровлення переселенців із громади. На це з місцевого бюджету передбачили 35 млн 273 тис. 210 грн.

Замовляє послуги комунальне комерційне підприємство “М.ЄХАБ” Маріупольської міської ради. У вартість путівки входитиме триразове харчування у форматі шведського столу. У кожній кімнаті буде своя душова і туалет, а також Wi-Fi. Крім того, у закладі мають бути розташовані укриття.

Подати заявки підрядники можуть до 1 квітня.

Нагадаємо, діти з Донеччини можуть безкоштовно відпочити на Київщині, Закарпатті та Хмельниччині. Путівки з бюджетів купують для дітей з пільгових категорій та тих, хто відзначився великими успіхами в навчанні. Вільне Радіо розповідало, скільки виділили на дитячий відпочинок у різних громадах Донеччини, які табори та санаторії доступні у 2026 році та що потрібно для подання заявки.