Для мешканців Авдіївської громади в Броварах 25 червня організують прийом: як потрапити

Особистий прийом. Ілюстративне фото: Pexels

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Заступник начальника Авдіївської міської військової адміністрації проведе особистий прийом громадян, які тимчасово проживають у Броварах та Броварському районі, що в Київській області.

Про це повідомили у пресслужбі Авдіївської міської військової адміністрації.

Зустріч відбудеться 25 червня 2026 року з 11:00 за адресою: м. Бровари, вулиця Марії Лагунової, 10. Там працює гуманітарний хаб “Авдіївка. ВПОраємось. Бровари”.

Громадян прийматиме заступник начальника Авдіївської МВА Сергій Легенький.

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення частина органів соціального захисту Донеччини мусила виїхати з небезпечної зони. Нині деякі підрозділи працюють на території області, інші приймають людей у різних містах країни або надають консультації дистанційно.