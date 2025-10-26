Ілюстративне фото: freepik.com

Жителі Бахмутської громади, які перебувають у релокації, можуть отримати онлайн-консультації у відеоформаті від фахівців Центру надання адміністративних послуг, відділу реєстрації Бахмутської міської ради та Бахмутського БТІ.

Про це пишуть у Центрі підтримки бахмутян в Одесі.

Віддалене обслуговування дозволяє мешканцям громади отримати роз’яснення фахівців без особистого відвідування установ.

Відеозустріч запланували на 31 жовтня 2025 року.

Для участі потрібно зареєструватись за посиланням.

Після заповнення форми кожному учаснику повідомлять дату та час онлайн-консультації телефоном або електронною поштою.

Під час відеозустрічі фахівці ЦНАПу, відділу реєстрації та Бюро технічної інвентаризації нададуть роз’яснення щодо адміністративних процедур, документів і питань, пов’язаних із реєстрацією майнових прав.

