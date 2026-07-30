Для мешканців Бахмутської громади у Києві пройде прийом юриста: як доєднатися

ВПО з Бахмутської громади запросили на прийом у Києві. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У п’ятницю, 31 липня, з 10:00 до 13:00 юрист благодійного фонду “Право на захист” вестиме особистий прийом громадян в осередку підтримки бахмутян у Києві. Фахівець надасть консультації з питань, пов’язаних із житлом, компенсаціями та пенсійним забезпеченням.

Про це повідомили у пресслужбі Центру підтримки бахмутян у м. Київ.

Однією з тем прийому стане реєстрація права власності на житло. Юрист роз’яснить, у яких випадках варто звертатися до нотаріуса, державного реєстратора чи суду, а також допоможе з питаннями відновлення втрачених документів.

Окремий блок консультацій стосуватиметься компенсаційних механізмів за втрату права користування або права власності на житло. Йдеться про програму “єВідновлення” та Міжнародний реєстр збитків.

Також фахівець проконсультує з питань пенсійного забезпечення — ідентифікації, подання повідомлення про неотримання пенсії від країни-агресора та оскарження відмов у її призначенні.

Крім перелічених тем, юрист розгляне й індивідуальні питання громадян, які не увійшли до основного переліку.

Осередок підтримки бахмутян у столиці, де пройде зустріч, працює за адресою: м. Київ, вулиця Левка Лук’яненка, 14б.

Нагадаємо, Бахмутська громада почала шукати підрядника, який має підготувати майданчик для будівництва житла переселенцям у селищі Гоща на Рівненщині. На ці підготовчі роботи готові витратити понад 37 млн грн. Після цього там планують розпочати зведення житлового кварталу для бахмутян.