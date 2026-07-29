Ділянка в Гощі на Рівненщині, де планують побудувати квартал “Відродження”, травень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

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Бахмутська громада почала шукати підрядника, який має підготувати майданчик для будівництва житла переселенцям у селищі Гоща на Рівненщині. На ці підготовчі роботи готові витратити понад 37 млн грн. Після цього там планують розпочати зведення житлового кварталу для бахмутян.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із тендеру на сайті публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю оголосило комунальне підприємство “Бахмутська житлова управляюча компанія”. Самі будинки в межах цього тендеру не будуватимуть — наразі шукають підрядника, який підготує територію до початку основних робіт.

Зокрема, переможець має облаштувати будівельний майданчик, встановити тимчасову огорожу, прокласти дороги та проїзди, підвести тимчасові мережі електропостачання, водопроводу й каналізації, облаштувати освітлення та майданчики для зберігання матеріалів. Після завершення будівництва цю тимчасову інфраструктуру мають демонтувати.

На ці роботи готові спрямувати 37,4 мільйона гривень без ПДВ із бюджету Бахмутської міської громади. Завершити підготовчий етап планують до 25 грудня 2026 року.

Подати пропозиції підрядники можуть до 12 серпня. Поки переможця ще не визначили.

До завершення прийому заявок потенційні учасники вже звернулися до замовника із проханням змінити окремі умови тендерної документації. Зокрема, вони просять переглянути вимоги щодо електронного підпису, сертифікатів якості та підтвердження локалізації виробництва. На момент публікації матеріалу відповіді на ці звернення у системі Prozorro ще не оприлюднили.

Що відомо про майбутній квартал

Житло для бахмутян планують збудувати у селищі Гоща Рівненської області. Проєкт “Відродження” розробляють після того, як реалізувати подібну ініціативу на Київщині не вдалося.

Спочатку планували звести близько 700 квартир для майже трьох тисяч переселенців. Наприкінці лютого 2026 року проєктну документацію не погодила державна експертиза — виявилося, що ініціатори проєкту не провели оцінку впливу на довкілля. Проєкт через це не зупиняли, однак довелося оголосити тендер на доопрацювання документації.

Після перегляду проєкт тепер передбачає 570 квартир для близько 1200 людей, а орієнтовна вартість разом із підготовкою та будівництвом перевищує 1,7 мільярда гривень.

На розробку проєктно-кошторисної документації Бахмутська громада вже виділила понад 62 мільйона гривень. Ще 158 мільйонів гривень передбачили на початок будівництва. Для реалізації всього проєкту громада також шукає міжнародних партнерів і донорів.

На реалізацію житлових проєктів для переселенців у бюджеті Бахмутської громади на 2026 рік передбачили майже 704 мільйона гривень, а загалом до 2028 року на них планують витратити близько 1,8 мільярда гривень.

Нагадаємо, схожу закупівлю раніше оголосили й для будівництва житла переселенцям із Маріуполя в Білій Церкві. На підготовку будівельного майданчика там передбачили понад 28,2 млн грн.