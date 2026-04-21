Макет проєкту “Сталева Мрія”. Ілюстративне фото: stalevamriia

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Влада Бахмута планує завершити проєктування першої черги житла для ВПО громади у Гощі до кінця вересня 2026 року. Раніше на розробку проєктно-кошторисної документації з місцевого бюджету спрямували 62 мільйони гривень, а ще більш ніж у 2,5 раза – хочуть виділити згодом.

Про це повідомили у Бахмутській МВА.

Як зазначають посадовці, проєкт житла для переселенців Бахмутської громади у Гощі на Рівненщині передбачає зведення сучасного житлового кварталу з три- та чотириповерховою забудовою. Вона має бути спроєктована за принципами інклюзивності й енергоефективності.

Домівки розраховані орієнтовно на 1,2 тисячі мешканців, а житлове середовище включатиме облаштування дитячих і спортивних майданчиків, зон відпочинку, паркувальних місць та укриттів. Зазначимо, що у 2024-му в майбутній квартал планували заселити 3 тисячі людей.

Окремо влада Бахмута наголошує на концепції “живої спадщини” — інтеграцію елементів бахмутської ідентичності у нове середовище, щоб “зберегти зв’язок з рідним містом і водночас сформувати простір пам’яті та відновлення”. На ініціативу з будівництва вже спрямували 62 мільйони гривень з бюджету громади — на розробку проєктно-кошторисної документації. Ще 158 мільйонів гривень передбачили на початок будівельних робіт.

Завершити проєктування першої черги планують до кінця вересня 2026 року.

Нагадаємо, влада Бахмута призначила відповідального за будівництво житла для переселенців громади у Гощі. Ним став директор КП “Бахмутська житлова управляюча компанія” Олександр Бондарєв. Також наприкінці лютого 2026 року державна експертиза не схвалила документи під будівництво цього кварталу.