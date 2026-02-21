З бюджету Бахмутської громади планують витратити 62 млн грн на проєкт будівництва житла для ВПО у Гощі на Рівненщині. Скриншот проєкту “Сталева мрія Бахмут — Гоща”

У селищі Гоща на Рівненщині планують побудувати житловий квартал для переселенців із Бахмутської громади. На підготовчі роботи з місцевого бюджету виділили 62 млн грн. За ці кошти шукають підрядника, який розробить документацію майбутнього будівництва. Розповідаємо, що відомо про цю закупівлю та проєкт “Сталева мрія Бахмут — Гоща”.

Про заплановані витрати журналісти Вільного Радіо дізналися з тендера на платформі публічних закупівель Prozorro.

Пропозиції від потенційних підрядників прийматимуть до 11 березня 2026 року.

Будинки планують спроєктувати з урахуванням таких вимог:

висотність не повинна перевищувати 4–5 поверхів;

конструкції мають бути виконані зі сталі;

у квартирах мають бути меблі;

усі квартири мають бути доступні для маломобільних людей;

перший поверх будинків потрібно відвести під комерційні приміщення вільного призначення;

за межами будинків повинні розміщуватися захисні споруди.

Що відомо про плани будівництва житла для переселенців із Бахмутської громади у селищі Гоща Рівненської області

Про плани з будівництва житла заговорили ще у 2024 році. У побудований квартал планують заселити близько 3 тисяч людей. Загальна площа містечка становитиме 200 тисяч квадратних метрів.

Територію умовно розподілять на райони, подібні до тих, що були у Бахмуті: “Літак”, “Цветмет”, “Забахмутка”, “Комарівка” та “Садибна забудова”. У кожному районі пропонують облаштувати символічну локацію, яка б нагадувала про рідне місто, наприклад “Алею троянд” або набережну.

Донора для виконання основних робіт ще не знайшли. Однак у Програмі соціально-економічного розвитку Бахмутської громади на 2026 рік посадовці запланували початок будівництва житлового кварталу “Сталева мрія Бахмут — Гоща”.

Для реалізації проєкту у Гощанській громаді вже виділили земельну ділянку площею 5,99 га, де планують побудувати багатоквартирні житлові будинки. Зазначимо, у початковому плані бахмутських посадовців ішлося про 10 га.

Проєкт будівництва житла для переселенців внесли у систему DREAM. Орієнтовна вартість готового житлового комплексу може сягнути близько 1,3 мільярда гривень. За ці кошти планують збудувати близько 700 квартир для переселенців із Бахмутської громади.

Повний термін реалізації оцінюють у 7 із половиною років.

Нагадаємо, у листопаді 2025 року з бюджету Бахмутської громади виділяли 300 тисяч гривень, щоб зробити розрахунки та обрати найбільш доцільну технологію будівництва будинків.