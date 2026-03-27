Макет проєкту “Сталева Мрія”. Фото: stalevamriia

На 6 гектарах у селищі Гоща планують збудувати житловий квартал для бахмутян. Щоб все продумати, замовили проєкт будівництва за 62 млн грн. Наприкінці лютого 2026 року державна експертиза не схвалила документи під будівництво.

Про це журналісти Вільного Радіо дізнались на сайті системи управління публічними закупівлями Dream

Для довідки: Проєкт житла у Гощі — це житловий квартал для бахмутян на Рівненщині. У побудований квартал планують заселити близько 3 тисяч людей. Загальна площа містечка становитиме 200 тисяч квадратних метрів. Територію умовно розподілять на райони, подібні до тих, що були у Бахмуті: “Літак”, “Цветмет”, “Забахмутка”, “Комарівка” та “Садибна забудова”. У кожному районі пропонують облаштувати символічну локацію, яка б нагадувала про рідне місто, наприклад “Алею троянд” або набережну. На підготовку плану цього містечка Бахмутська міська рада заклала 62 млн грн.

Чому держава сказала “ні”

26 лютого 2026 року державна комісія розглянула документацію і не схвалила проєкт. Хоча ідея отримала 78 зі 100 можливих балів, експерти виявили технічні недоліки.

Під час підготовки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) розглядали два варіанти конструкцій — сталевий каркас і залізобетон. Обрали сталь. За розрахунками будівництво буде тривати 36 місяців, що швидше за бетонний варіант, і відповідати концепції “Сталева мрія”, презентованій у Києві та Римі.

Проте саме технічна складність обраного рішення стала однією з причин відмови експертів: команда проєкту не надала детальних кошторисів для кожного етапу і не оцінила вплив на довкілля.

Основні проблеми:

Фінанси: у документації загальна сума перевищувала 1,76 млрд грн, але не було точних розрахунків на кожен етап і елемент — від години роботи крана до кількості болтів у сталевому каркасі.

Екологія: не було даних про «вуглецевий слід» — обсяг парникових газів під час будівництва та експлуатації кварталу. Держава вимагає гарантій енергоефективності та «зеленості» будівель.

Управління: Бахмутська громада має обмежений досвід у великих будівництвах, тож комісія порадила посилити команду фахівцями для роботи з міжнародними фондами.

Коли вдасться продовжити роботу з проєктом у Гощі

Рішення про несхвалення проєкту не означає його остаточне закриття, а вказує на необхідність доопрацювання. Для того щоб проєкт знову міг претендувати на фінансування, ініціатори мають:

розробити детальний кошторис за інженерним методом (розрахунок вартості кожної операції та ресурсу);

завершити процедуру оцінки впливу на довкілля (ОВД);

надати кількісні показники щодо викидів парникових газів та енергоефективності будівель.

Оновлені дані мають бути внесені в систему DREAM. Лише після виправлення технічних недоліків та повторної експертизи проєкт зможе перейти до етапу розробки проєктно-кошторисної документації, яку попередньо планували на 2026 рік.

Державна комісія збирається раз на три місяці. Тож на одному з таких засідань і зможуть розглянути доповнення після подання.

Нагадаємо, для бахмутян планують ще два житлові проєкти: переобладнати гуртожиток у Кропивницькому та амбулаторію на Дніпропетровщині.