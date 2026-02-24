Міні-містечко “Бахмут-Гоща”. Скриншот Вільного Радіо з проєкту

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Влада Бахмута призначила відповідального за будівництво житла для переселенців громади у Гощі на Рівненщині. Ним став директор КП “Бахмутська житлова управляюча компанія” Олександр Бондарєв.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської МВА.

За документом, замовником нового будівництва житла для ВПО Бахмутської громади у Гощі Рівненської області стало комунальне підприємство “Бахмутська житлова управляюча компанія”. Його з вересня 2006 року очолює Олександр Бондарєв.

Тепер Бондарєв має забезпечити виконання робіт за цим проєктом. Слідкуватиме за цим заступник начальника Бахмутської МВА Олександр Марченко.

Що відомо про плани будівництва житла для переселенців із Бахмутської громади у селищі Гоща Рівненської області

Про плани з будівництва житла заговорили ще у 2024 році. У побудований квартал планують заселити близько 3 тисяч людей. Загальна площа містечка становитиме 200 тисяч квадратних метрів.

Територію умовно розподілять на райони, подібні до тих, що були у Бахмуті: “Літак”, “Цветмет”, “Забахмутка”, “Комарівка” та “Садибна забудова”. У кожному районі пропонують облаштувати символічну локацію, яка б нагадувала про рідне місто, наприклад “Алею троянд” або набережну.

Донора для виконання основних робіт ще не знайшли. Однак у Програмі соціально-економічного розвитку Бахмутської громади на 2026 рік посадовці запланували початок будівництва житлового кварталу “Сталева мрія Бахмут — Гоща”.

Для реалізації проєкту у Гощанській громаді вже виділили земельну ділянку площею 5,99 га, де планують побудувати багатоквартирні житлові будинки. Зазначимо, у початковому плані бахмутських посадовців ішлося про 10 га.

Проєкт будівництва житла для переселенців внесли у систему DREAM. Орієнтовна вартість готового житлового комплексу може сягнути близько 1,3 мільярда гривень. За ці кошти планують збудувати близько 700 квартир для переселенців із Бахмутської громади.

Повний термін реалізації оцінюють у 7 із половиною років.

Нагадаємо, з бюджету Бахмутської громади планують витратити 62 мільйони гривень на проєкт будівництва житла для переселенців у Гощі на Рівненщині.