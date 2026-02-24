Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Влада Бахмута призначила відповідального за будівництво житла для переселенців громади у Гощі на Рівненщині. Ним став директор КП “Бахмутська житлова управляюча компанія” Олександр Бондарєв.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Бахмутської МВА.
За документом, замовником нового будівництва житла для ВПО Бахмутської громади у Гощі Рівненської області стало комунальне підприємство “Бахмутська житлова управляюча компанія”. Його з вересня 2006 року очолює Олександр Бондарєв.
Тепер Бондарєв має забезпечити виконання робіт за цим проєктом. Слідкуватиме за цим заступник начальника Бахмутської МВА Олександр Марченко.
Про плани з будівництва житла заговорили ще у 2024 році. У побудований квартал планують заселити близько 3 тисяч людей. Загальна площа містечка становитиме 200 тисяч квадратних метрів.
Територію умовно розподілять на райони, подібні до тих, що були у Бахмуті: “Літак”, “Цветмет”, “Забахмутка”, “Комарівка” та “Садибна забудова”. У кожному районі пропонують облаштувати символічну локацію, яка б нагадувала про рідне місто, наприклад “Алею троянд” або набережну.
Донора для виконання основних робіт ще не знайшли. Однак у Програмі соціально-економічного розвитку Бахмутської громади на 2026 рік посадовці запланували початок будівництва житлового кварталу “Сталева мрія Бахмут — Гоща”.
Для реалізації проєкту у Гощанській громаді вже виділили земельну ділянку площею 5,99 га, де планують побудувати багатоквартирні житлові будинки. Зазначимо, у початковому плані бахмутських посадовців ішлося про 10 га.
Проєкт будівництва житла для переселенців внесли у систему DREAM. Орієнтовна вартість готового житлового комплексу може сягнути близько 1,3 мільярда гривень. За ці кошти планують збудувати близько 700 квартир для переселенців із Бахмутської громади.
Повний термін реалізації оцінюють у 7 із половиною років.
Нагадаємо, з бюджету Бахмутської громади планують витратити 62 мільйони гривень на проєкт будівництва житла для переселенців у Гощі на Рівненщині.