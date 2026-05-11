Для мешканців Добропільської громади в Києві 12 травня проведуть юридичну консультацію безкоштовно

Юридичні консультації. Ілюстративне фото

Благодійний фонд “Право на захист” у вівторок, 12 травня, організує безкоштовні юридичні консультації для мешканців Добропільської громади, які проживають у Києві та Київській області.

Про це повідомили у пресслужбі Добропільської міської військової адміністрації.

Захід пройде 12 травня 2026 року з 11:00 до 14:00 в Центрі життєстійкості “Мангуш” за адресою: вул. Володимира Турця, 4, м. Київ.

Фахівці фонду нададуть консультації з питань компенсації за зруйноване житло, отримання житлових сертифікатів, відновлення документів, статусу ВПО, соціальних і пенсійних виплат, а також спадкових справ, уточнили в пресслужбі Добропільської міської ВА.

Нагадаємо, профільна комісія при Добропільській міській ВА 8 травня розглянула ще 170 заяв від мешканців громади на отримання компенсації за зруйноване житло. Переважна більшість рішень, загалом 130, була позитивною для заявників, руйнування їхньої нерухомості офіційно підтвердили. Втім, частині мешканців громади відмовили в компенсації, іншим — призупинили розгляд. Журналісти Вільного Радіо розповіли, яких адрес стосуються позитивні рішення комісії.