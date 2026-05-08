Програма "єВідновлення". Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Профільна комісія при Добропільській міській ВА розглянула ще 170 заяв від мешканців громади на отримання компенсації за зруйноване житло. Переважна більшість рішень, загалом 130, була позитивною для заявників, руйнування їхньої нерухомості офіційно підтвердили. Втім, частині мешканців громади відмовили в компенсації, іншим — призупинили розгляд. Розповідаємо, яких адрес стосуються позитивні рішення комісії.

Інформацію про компенсації журналісти Вільного Радіо отримали з офіційного рішення комісії від 8 травня 2026 року. Документ оприлюднили на офіційному сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Згідно з актами технічного звіту (у цих випадках руйнування вдалося підтвердити безпосередньо після огляду нерухомості) 107 сертифікатів отримають власники приватних і багатоквартирних будинків за такими адресами:

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Добропільська, будинок 10;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 15;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 36;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Донецька, будинок 46;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 25;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Незалежності, будинок 37;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 20;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 27;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 29;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 33;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 38;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 44;

місто Білицьке, вулиця Перемоги, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 30;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 39;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 3;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 41;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 42;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 14;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок 28;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 21;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 31;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 33;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 35;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 7;

місто Добропілля, вулиця Банкова, будинок 24;

місто Добропілля, вулиця Залізнича, будинок 36;

місто Добропілля, вулиця Котляревського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 21;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 22;

місто Добропілля, вулиця Луганського, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок 125;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 25;

місто Добропілля, вулиця Франка Івана, будинок 37;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 15;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 22;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 25;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, будинок 26;

місто Добропілля, проспект Перемоги, будинок 37;

місто Добропілля, проспект Шевченка, будинок 1;

приватні будинки у м. Добропілля, м. Білицьке.

Ще 23 житлові сертифікати видали після аналізу актів дистанційного обстеження житла. Адреси наступні:

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 2;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок 9;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок 26;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 13;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 17;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок 27;

місто Добропілля, проспект Перемоги, будинок 4;

приватні будинки у населених пунктах: м. Добропілля, м. Білицьке, сел. Світле

селище Водянське, вулиця Молодіжна, будинок 8.

П’ятьом заявникам відмовили в житлових сертифікатах через невідповідність наданих даних. Ще 35 заяв призупинили: комісія отримала замало доказів руйнування нерухомості, тому вимагає більше інформації.

Як отримати компенсацію через портал “Дія”

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати з понеділка по п’ятницю з 08:00 до 12:00 за номерами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, у першому кварталі 2026 року на Донеччині провели капітальні ремонти в укриттях трьох медзакладів. Одна із захисних споруд уже готова до відкриття, ще дві запрацюють після підписання документів. У планах — облаштувати укриття ще в кількох медустановах, які продовжують працювати на території регіону.