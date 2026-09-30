Для мешканців Донеччини 1 жовтня пройде пряма лінія із представницею ПФУ

Комунікація зі спеціалістами Пенсійного фонду для жителів Донеччини. Ілюстративне фото: ПФУ

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1 жовтня мешканці Донецької області зможуть особисто поспілкуватися із представницею обласного ГУ Пенсійного фонду України. Пряма лінія триватиме протягом години, завчасна реєстрація для участі не потрібна.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ПФУ в Донецькій області.

На запитання телефоном відповідатиме начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Олена Овчиннікова.

Пряма лінія триватиме з 10:00 по 11:00 у четвер, 1 жовтня. Взяти участь можна за номером: +38 068 868 65 66.

Додатково в Пенсійному фонді надали графік проведення прямих ліній у 2026 році (номер телефону для всіх звернень однаковий, він зазначений вище):

Наталія Рад, начальниця Головного управління, — четвертий вівторок місяця;

Євген Єрісов, перший заступник начальника Головного управління, — перший вівторок місяця;

Ольга Зрожевська, заступниця начальника Головного управління, — другий вівторок місяця;

Сергій Полесов, заступник начальника Головного управління, — третій вівторок місяця;

Ольга Кириєнко, заступниця начальника Головного управління — начальниця управління обслуговування громадян, — третій четвер місяця;

Олена Овчиннікова, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг, — перший четвер місяця;

Марина Логойда, начальниця управління з питань виплат, — третя середа місяця;

Лілія Кравченко, начальниця управління субсидій, пільг та державних соціальних допомог, — другий четвер місяця;

Юлія Сухова, заступниця начальника управління обслуговування громадян — начальниця відділу методології та організації роботи з обслуговування громадян, — четвертий четвер місяця.

Нагадаємо, через ситуацію із безпекою у Краматорську скасували прийоми Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН), які планували провести 30 вересня. Цей день повинен був стати останнім, коли до установи можна було особисто звернутися з Краматорська: далі зацікавлені отримати допомогу управління можуть це розбити або дистанційно, або на Полтавщині.