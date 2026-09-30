Для мешканців Донеччини 1 жовтня пройде пряма лінія із представницею ПФУ

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1 жовтня мешканці Донецької області зможуть особисто поспілкуватися із представницею обласного ГУ Пенсійного фонду України. Пряма лінія триватиме протягом години, завчасна реєстрація для участі не потрібна.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ПФУ в Донецькій області.
На запитання телефоном відповідатиме начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат та соціальних послуг Олена Овчиннікова.
Пряма лінія триватиме з 10:00 по 11:00 у четвер, 1 жовтня. Взяти участь можна за номером: +38 068 868 65 66.
Додатково в Пенсійному фонді надали графік проведення прямих ліній у 2026 році (номер телефону для всіх звернень однаковий, він зазначений вище):
Нагадаємо, через ситуацію із безпекою у Краматорську скасували прийоми Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН), які планували провести 30 вересня. Цей день повинен був стати останнім, коли до установи можна було особисто звернутися з Краматорська: далі зацікавлені отримати допомогу управління можуть це розбити або дистанційно, або на Полтавщині.