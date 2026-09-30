Управління праці та соцзахисту у Краматорську скасувало прийоми на 30 вересня: що відомо

Краматорське УПСЗН. Фото з Google Maps

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Через ситуацію із безпекою у Краматорську скасували прийоми Управління праці та соціального захисту населення (УПСЗН), які планували провести 30 вересня. Цей день повинен був стати останнім, коли до установи можна було особисто звернутися з Краматорська: далі зацікавлені отримати допомогу управління можуть це розбити або дистанційно, або на Полтавщині.

Про скасування прийомів на 30 вересня повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.

Від 30 вересня мешканці Краматорської громади з питаннями стосовно соціального захисту можуть фізично звернутися до управління на Полтавщині. Там їх прийматимуть за адресою: м. Кременчук, просп. Свободи, 80.

Також продовжують роботу гарячі лінії, де УПСЗН надає консультації у дистанційному форматі. Працюють вони з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00:

050-06-05-158 — соціальні послуги, компенсаційні виплати, державні допомоги;

093-234-30-22 — дитяче оздоровлення, забезпечення технічними засобами реабілітації, призначення та виплата матеріальної допомоги з місцевого бюджету;

095-402-41-51 — питання, що стосуються переселенців.

Для звернення також доступні електронні адреси:

Нагадаємо, також у вересні в Краматорську припинив особисті прийоми місцевий ЦНАП. Після 26 вересня до нього можна звернутися тільки в дистанційному форматі.