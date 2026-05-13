Прийом УСЗН. Ілюстративне фото: Pexels

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Мешканці Дружківської громади, які евакуювалися до Одеської області, 14 травня можуть отримати консультації з соціальних питань під час щотижневого виїзного прийому управління соцзахисту. Їх проводять за сталим графіком один раз на тиждень.

Про це повідомили у пресслужбі УСЗН Дружківської міської ради.

Прийоми проводять у Центрі підтримки ВПО в Одесі на вул. Троїцькій, 45 щочетверга з 11:00 до 14:00.

Фахівці управління надаватимуть консультації з двох напрямів: соціального захисту й ветеранської політики:

оформлення статусу ВПО та допомоги на проживання, компенсації за зруйноване або пошкоджене житло, оформлення й переоформлення соціальних виплат і базових соціальних послуг, матеріальної допомоги з місцевого бюджету, забезпечення людей з інвалідністю технічними засобами реабілітації, санаторно-курортного лікування, підтримки постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, а також питань оздоровлення та відпочинку дітей;

оформлення статусу члена сім’ї загиблого захисника або захисниці України, статусу людини з інвалідністю внаслідок війни, матеріальної допомоги, санаторно-курортного лікування ветеранів та членів їхніх родин, а також професійної адаптації ветеранів.

Для отримання додаткової інформації з питань соціального захисту діє гаряча лінія управління соціального захисту населення Дружківської міської ради:

+38 (066) 105-93-69

Нагадаємо, Банк розвитку Ради Європи надіслав черговий транш на 25 мільйонів євро, аби профінансувати програму іпотечного житла для ВПО. Відбір на участь в ініціативі вже розпочали – грошей вистачить на більш як 500 родин.