Мешканці Дружківської громади, які евакуювалися до Одеської області, 14 травня можуть отримати консультації з соціальних питань під час щотижневого виїзного прийому управління соцзахисту. Їх проводять за сталим графіком один раз на тиждень.
Про це повідомили у пресслужбі УСЗН Дружківської міської ради.
Прийоми проводять у Центрі підтримки ВПО в Одесі на вул. Троїцькій, 45 щочетверга з 11:00 до 14:00.
Фахівці управління надаватимуть консультації з двох напрямів: соціального захисту й ветеранської політики:
Для отримання додаткової інформації з питань соціального захисту діє гаряча лінія управління соціального захисту населення Дружківської міської ради:
