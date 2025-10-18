Для переселенців із Лиманської громади хочуть до 2028 року створити гуманітарний хаб підтримки. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Лиманській громаді планують до 2028 року створити хаб підтримки для переселенців, ветеранів війни, родин загиблих захисників і захисниць, а також людей з інвалідністю. Розповідаємо, скільки на це хочуть витратити грошей.

Про витрати журналісти Вільного Радіо дізналися із плану публічних інвестицій на 2026–2028 роки Лиманської міської військової адміністрації.

Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради планує залучити 42 мільйони гривень на заходи у соціальній сфері громади. Кошти спрямують на:

створення в громаді умов для самостійного життя людей з інвалідністю та літніх людей;

розвиток мережі закладів соціального захисту населення для догляду за громадянами похилого віку та людьми з інвалідністю, які опинилися у складних життєвих обставинах;

створення хабу підтримки для переселенців, ветеранів війни, родин загиблих захисників і захисниць, людей, яких через війну позбавили свободи, людей з інвалідністю та мешканців, що опинилися у складних життєвих обставинах.

За планами посадовців, протягом року у хабі допомогу зможуть отримати близько 2 700 людей, а спеціалісти нададуть 5 600 консультацій.

Завершити створення хабу хочуть до 2028 року.

Нагадаємо, у Лиманській громаді занепокоїлися також проблемою утилізації будівельних відходів, які утворюються внаслідок обстрілів та руйнувань будівель. Тут хочуть до 2028 року створити комплекс, де будуть збирати, сортувати та утилізувати такі відходи. Витрати на створення такої системи можуть сягнути 19 мільйонів гривень.