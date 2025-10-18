Підтримайте Вільне Радіо
У Лиманській громаді планують до 2028 року створити хаб підтримки для переселенців, ветеранів війни, родин загиблих захисників і захисниць, а також людей з інвалідністю. Розповідаємо, скільки на це хочуть витратити грошей.
Про витрати журналісти Вільного Радіо дізналися із плану публічних інвестицій на 2026–2028 роки Лиманської міської військової адміністрації.
Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради планує залучити 42 мільйони гривень на заходи у соціальній сфері громади. Кошти спрямують на:
За планами посадовців, протягом року у хабі допомогу зможуть отримати близько 2 700 людей, а спеціалісти нададуть 5 600 консультацій.
Завершити створення хабу хочуть до 2028 року.
Нагадаємо, у Лиманській громаді занепокоїлися також проблемою утилізації будівельних відходів, які утворюються внаслідок обстрілів та руйнувань будівель. Тут хочуть до 2028 року створити комплекс, де будуть збирати, сортувати та утилізувати такі відходи. Витрати на створення такої системи можуть сягнути 19 мільйонів гривень.