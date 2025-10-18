У Лиманській громаді планують до 2028 року побудувати комплекс збору та утилізації будівельних відходів

У Лиманській громаді планують до 2028 року побудувати систему збору та утилізації будівельних відходів. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Проблемою утилізації будівельних відходів, які утворюються внаслідок обстрілів та руйнувань будівель, занепокоїлися у Лиманській громаді. Тут хочуть до 2028 року створити комплекс, де будуть збирати, сортувати та утилізувати такі відходи. Витрати на створення такої системи можуть сягнути 19 мільйонів гривень.

Про витрати журналісти Вільного Радіо дізналися із плану публічних інвестицій на 2026–2028 роки Лиманської міської військової адміністрації.

Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради планує залучити 19,2 мільйона гривень на відновлення муніципальної інфраструктури. До цього напряму входять два заходи:

створення системи збору, транспортування, сортування та утилізації будівельних відходів (сюди входить виділення й облаштування майданчика та придбання техніки для збору й перевезення);

розробка плану просторового розвитку території Лиманської міської територіальної громади.

Згідно з планом, завершити створення комплексу планують до 2028 року.

Нагадаємо, війська країни-агресорки атакують з різного озброєння логістичні шляхи поблизу Лимана. Через це до міста проблематично доставляти гуманітарну підтримку. Нині їжу та продукти там розвозять адресно на броньованих автівках.