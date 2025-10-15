Проукраїнський напис у Лимані. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Війська країни-агресорки атакують з різного озброєння логістичні шляхи поблизу Лимана. Через це до міста проблематично доставляти гуманітарну підтримку. Нині їжу та продукти там розвозять адресно на броньованих автівках.

Про це розповів очільник Лиманської МВА Олександр Журавльов в етері “Єдині новини”.

За його даними, росіяни посилили обстріли громади протягом останніх трьох тижнів. Окупанти б’ють керованими авіабомбами, FPV-дронами та артилерією. Нині лінія фронту знаходиться за вісім кілометрів від населених пунктів.

Цілями окупантів для атак, зокрема, стали логістичні маршрути в районі річки Сіверський Донець — це на південь від міста. Обстріли, каже Журавльов, суттєво ускладнює доставку гуманітарної допомоги в Лиман та інші села громади.

“Сьогодні проблема — це доставка гуманітарної допомоги. Ми раз на місяць її надаємо, раз на два тижні безкоштовний хліб. Але зараз дуже важко підтримку в місто завозити, ми броньованим транспортом помаленьку завозимо по локаціях і роздаємо”, — розповів посадовець.

Станом на жовтень 2025-го у громаді залишаються 4 327 людей, з яких 1 323 мешкають у багатоповерхівках. Вкотре місто буде зимувати без централізованого теплопостачання.

“Дуже складна буде зима. Електропостачання, газ, вода подається дуже важко. Росіяни постійно обстрілюють наші комунікації. Тепломережі у нас не працюють, але їх намагаються відновити”, — каже Олександр Журавльов.

Нагадаємо, ситуація на Лиманському напрямку фронту характеризується активним застосуванням безпілотників як українськими, так і російськими військовими. Армійці країни-агресорки застосовують тактику засідок з використанням дронів на трасі Ізюм — Слов’янськ.