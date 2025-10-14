Знищений на трасі М-03 автобус. Скриншот з відео Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Ситуація на Лиманському напрямку фронту характеризується активним застосуванням безпілотників як українськими, так і російськими військовими, стверджують у 66-й ОМБр. Армійці країни-агресорки застосовують тактику засідок з використанням дронів на трасі Ізюм — Слов’янськ, а українські оборонці концентруються на атаках російської логістики в тилу.

Про це в ефірі “Армія-TV” розповіла заступниця начальника штабу батальйону безпілотних систем MARA 66-ї ОМБр Олена.

Так, українські оператори дронів уражають техніку російських військових у їхньому тилу. Під вогонь потрапляють, зокрема, вантажні автівки, які забезпечують логістику російських підрозділів. На півночі Донецької області танків поки не спостерігають у 66-й ОМБр, натомість росіяни намагаються рухатися вперед за допомогою малих штурмових груп.

На тлі погіршення погоди на Донеччині російська армія почала частіше використовувати наземні роботизовані комплекси, аби розв’язувати логістичні питання. Українські військові знають маршрути, якими рухаються наземні дрони, тому атакують їх ударними БпЛА, стверджує заступниця начальника штабу батальйону безпілотних систем MARA 66-ї ОМБр Олена.

“Погода зараз стала трохи дощовита, а логістика противника також має здійснюватися, то вони почали застосовувати наземні роботизовані системи. Єдиний їхній мінус для противника і плюс для нас — ми знаємо маршрути, якими здійснюється логістика. Наші ударні БпЛА дуже швидко знаходять ці комплекси, і їх знищують”, — каже військова.

Водночас логістика Сил оборони України залишається ускладненою через активність російських “дронів-ждунів”. Вони із засідок нападають на автівки, які рухаються трасою Ізюм — Слов’янськ. За оцінкою українських військових, на півночі Донеччини почав діяти новий підрозділ, який посилює присутню там 20-ту армію Росії.

Нагадаємо, 23 вересня росіяни поцілили дроном у цивільну автівку на околицях Слов’янська. Через цю атаку поранень дістала одна людина.