На околиці Слов’янська російський дрон влучив в автівку: є поранена людина

Табличка, яка попереджає про небезпеку на трасі. Ілюстративне фото: Слов'янська МВА

23 вересня росіяни поцілили дроном у цивільну автівку на околицях Слов’янська. Через атаку поранень дістала людина.

Про це повідомив очільник Слов’янської МВА Вадим Лях.

За його даними, безпілотник влучив по цивільній автівці поблизу Слов’янська поранення дістала жінка. Удар зафіксували ввечері 23 вересня.

Ділянка дороги Словʼянськ — Ізюм на трасі Київ — Довжанське, як і раніше, залишається небезпечною, каже посадовець.

Зазначимо, що через регулярні дронові удари росіян як по цивільному, так і по військовому транспорту українських водіїв закликають уникати ділянки траси М-03, яка веде від Ізюма до Слов’янська.

У Словʼянській ВА Вільному Радіо повідомляли, що про проблему знають і зі свого боку інформують людей про небезпеку.

“Ділянка дороги у межах Словʼянської ТГ, що також є небезпечною через можливість обстрілів FPV, убезпечена попереджувальними таблицями. Інформація про небезпеку з визначенням ділянки публікувалася на офіційних сторінках МВА, сторінці начальника Словʼянської МВА та у ЗМІ”, — йшлося у відповіді.

Нагадаємо, російські війська стягують свої підрозділи, серед яких, зокрема, морська піхота. Вони хочуть утворити “кліщі” навколо агломерації зі Слов’янськом.