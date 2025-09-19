Ділянка траси М-03, яка веде зі Слов’янська до Ізюма. Скриншот з OpenStreetMap

Росіяни не можуть прорватися до Слов’янська, тому атакують шляхи, які його забезпечують. Проте у ЗСУ запевняють: армія має достатньо альтернативних маршрутів, і удари дронами по трасі “Слов’янськ — Ізюм” не паралізують постачання. Про спроби окупантів перерізати логістику між регіонами журналісти Вільного Радіо поговорили з військовими та місцевими посадовцями.

Спроби росіян перерізати дорогу між Донецькою та Харківською областями

Через регулярні дронові удари росіян як по цивільному, так і по військовому транспорту українських водіїв закликають уникати ділянки траси М-03, яка веде від Ізюма до Слов’янська.

Зокрема, у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області показали відео, на якому зафіксований знищений росіянами пасажирський автобус, який рухався цією трасою.

Знищений на трасі М-03 автобус. Скриншот з відео Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Про ураження дронами автівок на ділянці дороги “Ізюм — Словʼянськ” і “Барвінкове — Словʼянськ” писав також депутат Ізюмської міської ради, колишній заступник начальника Ізюмської МВА Максим Стрельник.

“Зовсім недавно вважалося, що такі атаки противника є поодинокими і не становлять суттєвої небезпеки для військових та місцевих мешканців, але тепер ми фіксуємо високу інтенсивність роботи дронів-камікадзе, що, безперечно, вказує на пріоритетність виконання поставленої задачі ворогом”, — йдеться в дописі Стрельника.

У розмові з Вільним Радіо речник ОСУВ “Дніпро”, підполковник Олексій Бєльський зазначив, що одна з цілей окупантів — захоплення Слов’янська. Але на шляху до міста стоять Лиман та навколишні населені пункти.

“Не маючи змоги дістатися до околиць Слов’янська, загарбники здійснюють терор логістичних шляхів, які живлять місто. З цією метою атакують ударними дронами основні дороги, наприклад, трасу “Слов’янськ — Ізюм”. На жаль, від подібних атак окупантів отримують поранення та гинуть в основному цивільні люди”, — пояснив речник ОСУВ “Дніпро”.

При цьому, наголосив Бєльський, подібними ударами російська армія не може завдати суттєвої шкоди логістиці підрозділів ЗСУ, які тримають оборону на сході та південному сході від Слов’янська.

“Для забезпечення Сил оборони боєприпасами, водою, харчами, зброєю та технікою використовується мінімум з десяток інших шляхів через або в об’їзд міста”, — додав він.

Речник ОСУВ “Дніпро” зазначив, що окупанти отримали від російської влади наказ захопити всю Донеччину упродовж осінньо-зимової кампанії. Це може пояснювати їхні активні спроби перерізати логістику регіону.

“З цією метою загарбники підтягнули резерви й посилили тиск по всій не окупованій території області. Головна мета ворога на Донеччині — максимально швидко оточити або окупувати найбільші населені пункти Донеччини — Покровськ, Мирноград, Костянтинівку, Слов’янськ, Краматорськ. Найближча стратегічна мета окупантів на Харківщині – захоплення Куп’янська”, — розповів Бєльський.

Журналісти Вільного Радіо також звернулися до керівництва Слов’янської міської військової адміністрації, щоб з’ясувати, як комунікують ситуацію із цивільними і чи роз’яснюють всі ризики користування окремими ділянками доріг.

У Словʼянські МВА нам повідомили, що про проблему знають і зі свого боку інформують людей про небезпеку.

“Ділянка дороги у межах Словʼянської ТГ, що також є небезпечною через можливість обстрілів FPV, убезпечена попереджувальними таблицями. Інформація про небезпеку з визначенням ділянки публікувалася на офіційних сторінках МВА, сторінці начальника Словʼянської МВА та у ЗМІ”, — йдеться у відповіді.

Що роблять для протидії російським БпЛА, які б’ють по логістичних шляхах і тилових населених пунктах

За словами підполковника Олексія Бєльського, для протидії звичайним ударним безпілотникам Сили оборони використовують засоби радіоелектронної боротьби. Для нейтралізації FPV-дронів на оптоволокні задіюють дрони-перехоплювачі.

Ще один з ефективних заходів — встановлення на окремих ділянках доріг антидронових сіток.

Антидронові тунелі на дорогах. Фото: ДонОВА

Для довідки: Спеціальні антидронові сітки активно встановлюють на лінії фронту та вздовж важливих логістичних маршрутів. Вони створюють бар’єр, який перешкоджає атакам безпілотників, зокрема FPV-дронів і дронів-камікадзе. Під час керування оператор дрона може не помітити сітку через низьку якість відеосигналу. Тому часто пропелери безпілотника заплутуються у сітці. Сітки натягують не лише вздовж логістичних шляхів, але й над окопами та входами до бліндажів. Це захищає військових від безпосереднього влучання дрона або уламків. Також сітки використовують для захисту артилерійських позицій, які часто є мішенями FPV-дронів. Одними з найбільш ефективних є промислові рибальські сітки, оскільки вони міцні, не відблискують на сонці й здатні витримати удари безпілотників.

На Донеччині тільки за перші два місяці 2025 року дев’ять разів оголошували закупівлю бар’єрів для оборони області. На це витратили близько 144 мільйонів гривень. Із них близько 9 мільйонів пішли на придбання антидронові сітки.

Вже у травні 2025 року Департамент з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ДонОДА придбав 1330 антидронових сіток у межах двох закупівель без використання системи торгів. На них витратили майже три мільйони гривень з обласного бюджету.

Були закупівлі і в окремих громадах. Так, Мирноградська міська рада купила антидронові сітки для оборони громади за понад 1,2 млн грн, а Дружківка закупила антидронові сітки та перешкоди з дроту на понад 16 мільйонів гривень.

У вересні 2025 року повідомили, що Донеччина витратить понад 200 мільйонів гривень на захист доріг. На будівництво антидронових тунелів виділили 145 мільйонів з обласного бюджету, ще понад 50 мільйонів — із бюджетів місцевих громад.

Зазначимо, такий самий метод захисту активно використовують і російські окупанти. Вони, зокрема, створили тунелі з антидронових сіток поблизу Часового Яру.

Нагадаємо, російські загарбники продовжують наступальну операцію на Покровському напрямку, концентруючи там найбільшу кількість штурмів з усіх напрямків Донеччини. Росіяни щоденно намагаються рухатися у бік Донецької траси (М-30), аби перерізати її та унеможливити постачання Сил оборони.