Ілюстративне фото: Вільне радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У п’ятницю, 12 червня, мешканці Новогродівської громади зможуть поставити запитання секретарю міської ради Лілії Бегалі у прямому ефірі: посадовиця проведе прийом в онлайн-форматі.

Про це повідомили у пресслужбі Новогродівської міської військової адміністрації.

Зустріч триватиме одну годину, від 10:00 по 11:00, на платформі Google Meet. Під’єднатися до прийому можна за посиланням.

“Це зручна можливість отримати відповіді на важливі питання безпосередньо від представника міської ради у режимі реального часу”, — повідомили у міській ВА.

Людей, які не можуть приєднатися самостійно, запрошують звернуися до Контактного центру за номером: +380999617191.

Там зареєструють і повідомлять точний час підключення для особистого спілкування, повідомили у військовій адміністрації.

Нагадаємо, у Новогродівці планують запустити інтернет-ресурс “Спадок пам’яті”, який стане цифровим архівом історії громади. Через цей сайт планують збирати, зберігати й систематизувати спогади людей, біографії, фото та відеоматеріали, а також інформацію про події та установи.