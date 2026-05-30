У Новогродівці планують запустити інтернет-ресурс “Спадок пам’яті”, який стане цифровим архівом історії громади. Через цей сайт планують збирати, зберігати й систематизувати спогади людей, біографії, фото та відеоматеріали, а також інформацію про події та установи.

Про цей тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з платформи публічних закупівель Prozorro.

Замовник оголосив закупівлю послуг зі створення та підтримки вебпорталу. Розробку й підтримку ресурсу оцінили у 318 220 грн з ПДВ. Виконавець має розробити повноцінну платформу, яка працюватиме як офіційний архів і довідковий портал. Сайт має бути доступний українською та англійською мовами.

Очікується, що вебресурс стане постійною платформою для збереження історичної пам’яті громади та регулярно поповнюватиметься новими матеріалами.

У технічному завданні вказано, що реалізувати проєкт потрібно упродовж 60 днів. Спершу виконавець має підготувати проєкт і дизайн — на це відводять до 10-15 днів. Ще до 20-25 днів триватимуть програмування та налаштування системи. Наповнення ресурсу матеріалами й тестування функцій планують завершити протягом 10 днів, а навчання працівників і запуск платформи триватимуть до 5 днів.

Серед основних розділів передбачили блок про життя громади в різні періоди, сторінку для збору історій місцевих жителів та меморіальний розділ зі спогадами й біографіями.

Також у структурі ресурсу мають з’явитися каталоги установ, підприємств і соціальної інфраструктури. Окремі сторінки присвятять захисникам, силовим структурам, подіям громади та календарю заходів.

Надсилати власні історії користувачі зможуть через спеціальну форму або електронною поштою. Перед публікацією всі матеріали перевірятимуть адміністратори, аби уникнути помилок чи недостовірних даних.

Крім цього, система дозволятиме створювати “картки пам’яті” — окремі сторінки з біографіями, фотографіями та важливими датами. Матеріали обіцяють впорядковувати хронологічно, щоб відвідувачі могли простежувати події у часовій послідовності.

