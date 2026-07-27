Для мешканців Покровської громади створили єдиний Центр надання соціальних послуг. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Три соціальні установи Покровської громади об’єднали в одну структуру, аби мешканці могли отримувати допомогу за принципом “єдиного вікна”. Реорганізацію провели, аби підвищити доступність та якість соціального захисту населення. Розповідаємо, що відомо про нову установу та як до неї звернутися.

Про створення Центру надання соціальних послуг повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Так, в нову структуру об’єдналися Територіальний центр соціального обслуговування, Покровський міський центр соціальних служб та Центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю “Милосердя”. Нова установа отримала назву “Центр надання соціальних послуг Покровської громади”.

“Створення Центру дозволило впровадити принцип «єдиного вікна», відповідно до якого людина, звернувшись до установи, отримує комплексний супровід без необхідності відвідувати різні служби. Фахівці визначають потреби отримувача послуг, формують індивідуальний маршрут підтримки та забезпечують координацію необхідної допомоги”, — заявили у Покровській міській військовій адміністрації.

Серед послуг, які надає центр, є соціальний супровід, догляд вдома та денний догляд, психологічна підтримка, соціальна адаптація, реабілітаційні послуги, натуральна допомога, а також фізичний супровід людей з інвалідністю.

“Людина не повинна шукати, до якої служби звернутися. Наше завдання — забезпечити комплексну підтримку в одному місці, оперативно, якісно та з повагою до людської гідності. За кожним зверненням стоїть людська доля, і саме це визначає нашу щоденну роботу”, — заявила директорка новоствореної установи Олена Носач.

До Центру надання соціальних послуг Покровської громади можна звернутися за адресами:

м. Дніпро, вул. Грушевського, 49 (номер телефону: +38 (066) 795-07-51);

м. Кропивницький, вул. Ельворті, 5, каб. 217 ( +38 (066)322-19-04 та (099)048-79-86 ).

Нагадаємо, станом на кінець липня 2026 року підприємства та установи Покровської громади винні своїм працівникам понад 180 млн грн. Найбільшу заборгованість із зарплати має промислове підприємство. Журналісти Вільного Радіо розповіли, які підприємства та скільки грошей заборгували, а також що з цим роблять представники ВА.