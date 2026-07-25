У Покровській громаді місцевим заборгували понад 180 млн грн зарплат: хто рекордсмен за боргами. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Станом на кінець липня 2026 року підприємства та установи Покровської громади винні своїм працівникам понад 180 млн грн. Найбільшу заборгованість із зарплати має промислове підприємство. Розповідаємо, які підприємства та скільки грошей заборгували, а також що з цим роблять представники ВА.

Про заборгованість розказали у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації. Зокрема, місцевим не виплатили:

177,4 млн грн — підприємство “Вугільна компанія “Краснолиманська”;

2,8 млн грн — компанія “Вода Донбасу”;

214 тисяч грн — підприємство “Донецький облавтодор”;

42,9 тисячі грн — “Родинська міська лікарня”.

“Робоча група підтримує постійну комунікацію з представниками підприємства з метою врегулювання питання погашення заборгованості”, — запевняють представники військової адміністрації.

Наприклад, представники Родинської лікарні запевнили, що виплатять усю заборгованість із зарплати до кінця липня.

Нагадаємо, станом на початок липня 2026 року жителі Покровської громади подали майже 19 з половиною тисяч заяв на компенсацію за зруйноване житло. Втім, не за всіма заявами вдається підтвердити знищення споруди.