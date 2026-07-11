Кадри із супутника, за якими визначають ступінь руйнування будинків у Покровську, липень 2026 року. Скриншот відео: телеканал “Орбіта”

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Станом на початок липня жителі Покровської громади подали майже 19 з половиною тисяч заяв на компенсацію за зруйноване житло. Втім, не за всіма заявами вдається підтвердити знищення споруди. Таким родинам пропонують тимчасове житло до моменту, коли їхній будинок “доб’ють або зруйнують”.

Про компенсації розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

“Станом на 1 липня цього року в нас було 19 499 заяв, а видано сертифікатів 7 199. З 1 липня по сьогодні (10 липня, — ред.) сформовано ще 768 сертифікатів”, — говорить Сергій Добряк.

Він також розповів, що людям, чиє житло поки що не вдається визнати знищеним, пропонують тимчасове проживання.

“Деякі люди приходять на прийоми вдруге, бо житло не визнано зруйнованим. Тому ми пропонуємо їм декілька програм. Серед них є і наше соціальне житло, яке ми пропонуємо до того моменту, коли доб’ють або зруйнують житло, яке зараз неможливо таким визнати”, — пояснює Сергій Добряк.

Нагадаємо, станом на 11 липня 2026 року російська армія продовжує наступати на Покровському напрямку. Наразі окупанти обрали своєю ціллю Сергіївку, яка розташована на межі Донеччини та Дніпропетровської області.