Житлові багатоповерхівки у Покровську, березень 2026 року. Фото з окупаційних джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Станом на 11 липня 2026 року російська армія продовжує наступати на Покровському напрямку. Наразі окупанти обрали своєю ціллю Сергіївку, яка розташована на межі Донеччини та Дніпропетровської області. Розповідаємо, яка тут ситуація.

Про ситуацію на Покровському напрямку розповіла журналістам “Суспільне Студія” речниця 152 окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри Катерина Мирончук.

За її словами, окупаційні війська на цьому напрямку стали дедалі частіше штурмувати позиції українських захисників малопідготовленими військовими. Більшість із них — найманці або колишні засуджені.

Наразі бої тривають у районах сіл Котлине та Удачне, але росіяни прагнуть дійти до Сергіївки — тобто до межі Дніпропетровської області — і створити тут плацдарм для накопичення сил.

“Ми бачимо, що вони підтягують не стільки гармати чи ще щось, як людей. Вони привозять цих низькоякісних військовослужбовців. Тобто, знову ж таки, кілька днів тому наша артилерія уразила скупчення військовослужбовців, де було понад десять росіян”, — розповіла Катерина Мирончук.

Знищувати росіян у липні заважають часті дощі, через які складніше полювати безпілотниками. Втім, ця ж негода допомагає й українським захисникам. Зокрема, проводити ротації та забезпечувати логістику.

“Якщо ми пануємо над логістикою, то ми отримуємо перевагу у всьому. Тобто військовослужбовець не отримує боєприпаси, він не отримує воду, він не отримує їжу, в нього погіршується зв’язок. Відповідно, він не може доповісти про те, що відбувається. Ми боремося за це”, — наголошує Катерина Мирончук.

Нагадаємо, Російська армія практично перестала застосовувати бронемашини в зоні відповідальності бригади “Рубіж” на Покровському напрямку, натомість нарощує атаки дронами, авіаудари та штурми малими групами. Через це українським військовим доводиться щодня знищувати сотні ворожих безпілотників і посилювати аеророзвідку.