Юридичні консультації. Ілюстративне фото: Адвокат Дніпро

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Міжнародна благодійна організація “Карітас Маріуполь” організує безкоштовні правничі консультації для мешканців Покровської громади у Дніпрі. Прийом відбудеться 5 червня та триватиме півтори години.

Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

Мешканцям громади обіцяють розповісти про захист їхніх прав у сфері житла та майна.

Захід почнеться о 10:00 та триватиме до 11:30 за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 56. За цією адресою працює релоковане управління соцзахисту населення Покровської міської ради.

“Фахівці організації нададуть практичні роз’яснення та відповіді на актуальні правові питання. Не втрачайте можливість отримати кваліфіковану юридичну підтримку та корисну інформацію”, — закликали у Покровській міській ВА.

Нагадаємо, 1444 житлові будинки вже обстежили члени комісії у Покровській громаді. Це багатоповерхівки та приватні будинки. Але підтвердити факт руйнування змогли лише для 838 об’єктів. Більшість із них — у приватному секторі. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що робити, якщо вашу заявку не погодили.