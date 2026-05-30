У Покровську обстежили майже півтори тисячі житлових будинків, але підтвердили руйнування тільки у 838. Ілюстративне фото: Державна прикордонна служба України

1444 житлові будинки вже обстежили члени комісії у Покровській громаді. Це багатоповерхівки та приватні будинки. Але підтвердити факт руйнування змогли лише для 838 об’єктів. Більшість із них — у приватному секторі. Розповідаємо, що робити, якщо вашу заявку не погодили.

Про компенсації розповів начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

“Станом на сьогодні (29 травня 2026 року, — ред.) комісією обстежено 1444 об’єкти. З яких встановили факт руйнування — 838 об’єктів. З останніх — 227 це багатоповерхівки та 611 з приватного сектору”, — говорить Сергій Добряк.

За весь час роботи покровської комісії з обстеження житла та надання компенсацій її члени оформили 478 відмов заявникам. Причини відмов різні, але більшість із них пов’язана з неправильно оформленими або поданими документами.

Втім, відмова за заявою не означає втрати права на компенсацію, і заявник може повторно подати заяву після виправлення помилок, наголошує очільник ВА.

“Не треба у таких випадках звертатися до суду та витрачати гроші на адвокатів. Комісія самостійно поновлює розгляд усіх справ. Для цього не потрібне рішення суду”, — уточнює Сергій Добряк.

Він запевняє, що військова адміністрація вже працює над чат-ботом, який ще наповнюють даними, і невдовзі дізнаватися про результати розгляду заяв щодо компенсації можна буде ще оперативніше.

“Коли базу заповнять — кожен заявник за номером своєї заяви зможе дізнаватися її статус”, — додає очільник військової адміністрації.

Нагадаємо, співзасновник DeepState Роман Погорілий заявив про повну окупацію Покровська та Мирнограда на Донеччині. Однак, українські військові запевняють, що бійці ЗСУ продовжують утримувати позиції у місті.