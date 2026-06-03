Онлайн-сесія для мешканців Світлодарської громади. Ілюстративне фото: Depositphotos

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У четвер, 4 червня, Світлодарська міська ВА проведе онлайн-прийом мешканців громади, які потребують первинної правничої допомоги. Протягом двох годин на запитання жителів відповідатиме в. о. начальника юридичного відділу адміністрації Вікторія Бичковська.

Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської міської військової адміністрації.

Захід триватиме від 14:00 по 16:00 у форматі відеоконференції на платформі Google Meet. До участі запрошують мешканців Світлодарської громади, зареєстрованих або задекларованих на її території, які виїхали за межі громади.

Потрапити на зустріч можна тільки після попередньої реєстрації, яка доступна за посиланням. Далі зареєстрованим потрібно зайти у конференцію на Google Meet у зазначений вище час.

У Світлодарській міській ВА уточнили, що графіки наступних прийомів доступні за посиланням, а також що звернення від громадян приймають у письмовій формі на електронну пошту: [email protected]

Нагадаємо, у Світлодарській громаді надають по 10 тис. грн літнім переселенцям у скруті, які цьогоріч мають ювілей: 80, 85, 90, 95, 100 або більше років. Журналісти Вільного Радіо розповіли, куди звертатися за цією допомогою.