Онлайн-консультація, ілюстративне фото: Вільне радіо

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Мешканці Світлодарської громади у четвер, 30 липня, зможуть отримати безоплатну первинну правничу допомогу під час особистого прийому. Він відбудеться в онлайн-форматі, для участі необхідна реєстрація.

Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської міської військової адміністрації.

Зустріч триватиме від 14:00 по 16:00 на платформі Google Meet, її проведе виконувачка обов’язків начальника юридичного відділу військової адміністрації Вікторія Бичковська.

Взяти участь у зустрічі можуть люди, які зареєстровані або задекларовані на території Світлодарської громади, які перемістилися за її межі, або ж загалом усі, хто має запитання, які належать до компетенції Світлодарської міської військової адміністрації.

Потрапити на зустріч можна після попередньої реєстрації. Підключитись до конференції у зазначений час можна буде за посиланням.

Адміністрація також повідомляє, що письмові звернення громадян також приймають на електронну пошту: [email protected].

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