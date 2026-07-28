Із Донеччини евакуюють частину автомобілів швидкої: що відомо

Автомобіль швидкої допомоги на Донеччині. Ілюстративне фото: Донецький обласний центр медичної допомоги та медицини катастроф

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У липні 2026 року Рада оборони Донецької області вирішила евакуювати з регіону автомобілі швидкої допомоги, які не використовують за призначенням. Підрядника для перевезення вже знайшли.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі звіту про проведення закупівлі, який оприлюднили в системі Prozorro.

Евакуювати з Донеччини мають автомобілі швидкої, які перебувають на обліку Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Зауважимо, що йдеться саме про транспорт, який наразі не використовують за призначенням.

Перевезти автівки швидкої вирішили через погіршення безпекової ситуації в регіоні. Для цього найняли комунальне підприємство “Комунальник” із Соледару. За це йому мають сплатити 210 870 грн. Покриють послуги коштом Національної служби здоров’я України.

Згідно з укладеним договором, до кінця 2026 року представники КП мають забрати автомобілі з Краматорська, де розташований центр, і евакуювати їх до Дніпра. Протяжність маршруту становить 540 км в обидві сторони, але у специфікації йдеться про 5400 км. Керівник Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Євгеній Налбат пояснив журналістам Вільного Радіо, що перевезти мають десять швидких.

“[У закупівлі] це старі машини, які раніше використовувалися, але зараз вони поламані, уже зношені морально й фізично. <…> Просто зараз виділяють кошти на оренду евакуатора”, — розповів посадовець.

Він зазначив, що вивезені автомобілі будуть зберігатися у Дніпрі до списання. Оскільки зараз на Донеччині замість обласної державної адміністрації діє військова, яка не є засновником центру, списати їх вона не може.

Водночас евакуювати будуть і ті машини, що працюють. Це робитимуть, аби зберегти майно в умовах обстрілів. Деякі автомобілі вивезли вже.

“На Донеччині залишаться автомобілі, які ми використовуємо для роботи, і ще резервні. От якщо в нас працює зараз 20 бригад, близько 40 автомобілів залишаться там. Це ті, які ми можемо потенційно залучити до роботи. Частина автомобілів, які здатні працювати, уже евакуйовані до Дніпра. Якщо якась машина вийде з ладу, і автомобілів вистачати не буде, їх залучать до цієї роботи. <…>

16 липня у нас був приліт на територію станції швидкої допомоги. Постраждали старі автомобілі, будівля постраждала, склади розбило: КАБ прилетів. Тому це (евакуація автомобілів швидкої, — ред.) робиться для збереження майна”, — розповів Євгеній Налбат.

Раніше ми розповідали, що медзакладів із Донеччини має суттєво поменшати. Майже половину тих, якими опікується обласний Департамент охорони здоров’я, планують реорганізувати. Утім, Обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф серед них немає.